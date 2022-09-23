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У СБУ пояснили, за що вчителям і медикам на окупованих територіях загрожує покарання

Олена РощінаП'ятниця, 23 вересня 2022, 16:06
У СБУ пояснили, за що вчителям і медикам на окупованих територіях загрожує покарання
Шкільний клас, фото "Суспільне Херсон"

Вчителі й викладачі, які на окупованих територіях погодилися навчати школярів і студентів за російськими стандартами, будуть нести кримінальну відповідальність, а медики будуть покарані лише у випадку згоди займати керівні посади при окупантах.   

Джерело: речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко на брифінгу 23 вересня, ст 111-1 Кримінального кодексу України "Колабораційна діяльність"

Деталі: 3 березня 2022 року Верховна Рада внесла в ККУ статтю 111-1 про колабораційну діяльність. 

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Журналіст зазначив, що ця стаття передбачає відповідальність вчителів, які навчають дітей на окупованих територіях: вони можуть бути засуджені до 3 років позбавлення волі чи громадських робіт до 2 років.

Пряма мова Дехтяренка: "Наразі відповідні зміни до законодавства знаходяться на розгляді у Верховній Раді: маються на увазі норми, які будуть визначати рівень відповідальності людей, які вимушено залишилися на тимчасово окупованих територіях і працюють у сфері життєзабезпечення. Це стосується працівників педагогічної сфери, медиків, людей, які працюють у комунальних підприємствах і так далі. 

Кожен із цих випадків буде вивчатися окремо. Зрозуміло, що певні сфери життєдіяльності знаходяться під охороною міжнародного законодавства. Тобто умовно: медик, який виконує свою клятву Гіппократа і рятує життя людей, звільнений від відповідальності, бо в його діях немає колабораціонізму чи державної зради. 

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Разом із тим, якщо ця людина погодиться обійняти керівну посаду у псевдооргані охорони здоров'я, тоді ми будемо вживати відповідні заходи. 

Що стосується працівників освітньої сфери, їм потрібно бути більш пильними, тому що в рамках чинного законодавства – зокрема, статті 111 прим. 1 "колабораційна діяльність" – якщо співробітник сфери освіти буде впроваджувати освітні стандарти держави-агресора в українських закладах освіти або сприятиме встановленню окупаційної влади в цьому тимчасово окупованому регіоні, то він відповідатиме за законом".

Чому це важливо: Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раніше заявляла, що освітяни, які працюють на окупантів, відповідатимуть перед законом. При цьому вона не пояснювала, як людям вижити під окупацією без роботи.

Єдине, що могла запропонувати співгромадянам Верещук, – самотужки вибиратися з окупованих територій.

Також міністерка закликала батьків не пускати дітей на очне навчання до шкіл на тимчасово окупованих територіях.

Теми: колабораціяокупаціяосвітамедицина
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