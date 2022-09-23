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Фінляндія ухвалила рішення про "суттєві обмеження" на в’їзд росіян

"Європейська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 19:35
Фінляндія ухвалила рішення про суттєві обмеження на в’їзд росіян
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Президент і уряд Фінляндії в п’ятницю узгодили параметри рішення про обмеження щодо в’їзду для громадян Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз фінського уряду.

Зазначається, що уряд Фінляндії найближчим часом оголосить про принципове рішення "стосовно суттєвого обмеження на в’їзд для громадян Росії та видачу віз, засноване на суттєвій шкоді міжнародному становищу" країни.

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Очікується, що деталі рішення будуть оголошені пізніше у п’ятницю.

Раніше на тлі оголошення часткової мобілізації в РФ міністр закордонних справ Фінляндії заявив, що уряд країни розробить рішення для обмеження в’їзду туристів із Росії.

Нагадаємо, з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.

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Крім того, 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі громадян Росії з шенгенськими візами.

Теми: ФінляндіяРосіякордон
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