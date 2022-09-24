"Будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно" – лідери G7 про "референдуми"

Лідери країн "Групи семи" в п’ятницю опублікували заяву, в якій засудили псевдореферендуми, що проводяться Росією на тимчасово окупованих територіях, і пообіцяли продовжувати підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст заяви.

Лідери G7 наголошують, що Росія намагається використати бутафорські референдуми, щоб "створити фальшивий привід для зміни статусу української суверенної території, яка є об'єктом російської агресії, що триває".

"Ці дії явно порушують Статут Організації Об'єднаних Націй та міжнародне право і діаметрально суперечать принципу верховенства права у відносинах між державами… Ми ніколи не визнаємо ці референдуми, які виглядають як крок до російської анексії, і ми ніколи не визнаємо спробу анексії, якщо вона відбудеться", – наголошується в заяві.

Також глави держави "Групи семи" засудили ядерну риторику й оголошення про часткову мобілізацію в Росії.

"Ми готові накласти подальші економічні санкції на Росію, а також на фізичних та юридичних осіб – як у Росії, так і за її межами, – які надають політичну або економічну підтримку незаконним спробам Росії змінити статус української території", – зазначається в їхній заяві.

Лідери G7 зазначили, що продовжать надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та правову підтримку, а також сприятимуть її відновленню, зокрема і через міжнародну експертну конференцію, яка відбудеться в Берліні 25 жовтня.

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"Ми будемо твердо стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", – підсумовується в заяві.

Раніше міністри закордонних справ "Групи семи" після зустрічі у Нью-Йорку виступили зі спільною заявою, у якій засудили останні ескалаційні кроки Російської Федерації у війні проти України.