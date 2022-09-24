Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно" – лідери G7 про "референдуми"

"Європейська правда"Субота, 24 вересня 2022, 01:27
Будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно – лідери G7 про референдуми
фото: twitter ЄП

Лідери країн "Групи семи" в п’ятницю опублікували заяву, в якій засудили псевдореферендуми, що проводяться Росією на тимчасово окупованих територіях, і пообіцяли продовжувати підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст заяви.

Лідери G7 наголошують, що Росія намагається використати бутафорські референдуми, щоб "створити фальшивий привід для зміни статусу української суверенної території, яка є об'єктом російської агресії, що триває".

Реклама:

"Ці дії явно порушують Статут Організації Об'єднаних Націй та міжнародне право і діаметрально суперечать принципу верховенства права у відносинах між державами… Ми ніколи не визнаємо ці референдуми, які виглядають як крок до російської анексії, і ми ніколи не визнаємо спробу анексії, якщо вона відбудеться", – наголошується в заяві.

Також глави держави "Групи семи" засудили ядерну риторику й оголошення про часткову мобілізацію в Росії.

"Ми готові накласти подальші економічні санкції на Росію, а також на фізичних та юридичних осіб – як у Росії, так і за її межами, – які надають політичну або економічну підтримку незаконним спробам Росії змінити статус української території", – зазначається в їхній заяві.

ВІДЕО ДНЯ

Лідери G7 зазначили, що продовжать надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та правову підтримку, а також сприятимуть її відновленню, зокрема і через міжнародну експертну конференцію, яка відбудеться в Берліні 25 жовтня.

"Ми будемо твердо стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", – підсумовується в заяві.

Раніше міністри закордонних справ "Групи семи" після зустрічі у Нью-Йорку виступили зі спільною заявою, у якій засудили останні ескалаційні кроки Російської Федерації у війні проти України.

Теми: G7Росіявійнаанексія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
G7
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
До декларації G7 про гарантії безпеки для України приєдналась ще одна країна
FT: Китай підштовхуватиме БРІКС стати геополітичним суперником G7
Останні новини
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
Усі новини...
Реклама: