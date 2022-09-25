Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У восьмому пакеті санкцій ЄС не буде обмеження цін на нафту - ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 25 вересня 2022, 14:18

У восьмому пакеті санкцій Європейського союзу проти Росії, ймовірно, не буде обмеження цін на нафту.

Про це написав у Twitter кореспондент Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Оскільки G7 все ще працює над деталями обмеження цін на нафту, воно, ймовірно, не буде фігурувати в останньому пакеті санкцій ЄС проти Росії", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

"Але, швидше за все, будуть санкції щодо хімікатів, машин, сталеливарної продукції (на 12 мільярдів євро) + додавання дюжини осіб, причетних до "референдумів", - додав Джозвяк.

Раніше повідомлялося, що ЄС може ухвалити новий пакет санкцій проти Росії вже 6-7 жовтня, коли відбудеться засідання Європейської ради, а Європейська комісія внесе відповідні пропозиції наступного тижня.

Нагадаємо, Брюссель підтвердив, що починає підготовку восьмого пакета санкцій проти Російської Федерації за агресивну війну проти України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: санкціїЄСвійнанафта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
санкції
Криптогігант Binance розглядає можливість повного виходу з Росії
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Зеленський анонсував "потужний вересень": Україну чутиме Глобальний Південь
Останні новини
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
Усі новини...
Реклама: