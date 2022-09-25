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У восьмому пакеті санкцій ЄС не буде обмеження цін на нафту - ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 25 вересня 2022, 14:18

У восьмому пакеті санкцій Європейського союзу проти Росії, ймовірно, не буде обмеження цін на нафту.

Про це написав у Twitter кореспондент Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Оскільки G7 все ще працює над деталями обмеження цін на нафту, воно, ймовірно, не буде фігурувати в останньому пакеті санкцій ЄС проти Росії", - йдеться у повідомленні.

"Але, швидше за все, будуть санкції щодо хімікатів, машин, сталеливарної продукції (на 12 мільярдів євро) + додавання дюжини осіб, причетних до "референдумів", - додав Джозвяк.

Раніше повідомлялося, що ЄС може ухвалити новий пакет санкцій проти Росії вже 6-7 жовтня, коли відбудеться засідання Європейської ради, а Європейська комісія внесе відповідні пропозиції наступного тижня.

Нагадаємо, Брюссель підтвердив, що починає підготовку восьмого пакета санкцій проти Російської Федерації за агресивну війну проти України.

Теми: санкціїЄСвійнанафта
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