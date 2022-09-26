Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Японія заборонила ввозити в Росію пов'язані з хімічною зброєю товари

Анастасія КалатурПонеділок, 26 вересня 2022, 06:00
Японія заборонила ввозити в Росію пов'язані з хімічною зброєю товари
ФОТО: GETTY

Японія посилила санкції проти РФ через вторгнення в Україну, заборонивши експорт до Росії товарів, пов'язаних із хімічною зброєю.

Джерело: генеральний секретар Кабінету Міністрів Хірокадзу Мацуно, Reuters

Деталі: Японія також розширила список підсанкційних юросіб: вона додала до переліку 21 російську організацію, зокрема наукові лабораторії.

Реклама:

Крім того, Токіо "глибоко стурбоване" можливістю застосування ядерної зброї.

Теми: ЯпоніясанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Японія
Японія зіллє понад мільйон тонн очищеної радіоактивної води з Фукусіми в океан
Прем’єр Японії анонсував допомогу Україні на 7 мільярдів доларів
Японський Uniqlo вийшов з РФ, відмовившись від оренди приміщень для всіх своїх магазинів
Останні новини
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
Усі новини...
Реклама: