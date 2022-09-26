Японія заборонила ввозити в Росію пов'язані з хімічною зброєю товари

Японія посилила санкції проти РФ через вторгнення в Україну, заборонивши експорт до Росії товарів, пов'язаних із хімічною зброєю.

Джерело: генеральний секретар Кабінету Міністрів Хірокадзу Мацуно, Reuters

Деталі: Японія також розширила список підсанкційних юросіб: вона додала до переліку 21 російську організацію, зокрема наукові лабораторії.

Крім того, Токіо "глибоко стурбоване" можливістю застосування ядерної зброї.