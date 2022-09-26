Лукашенко прилетів до Путіна - розповідає про "непростий період"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко полетів до лідера країни-агресора Володимира Путіна в Росію, обговорюють "непростий період" і дякують людям "за розуміння".

Джерело: пресслужба Лукашенка

Пряма мова Лукашенка: "Я сьогодні проаналізував доручення, які ми давали, у нас зривів практично немає. Нам передбачили крах, загибель і тд. Ми не раз говорили: життя різноманітне, ми потрібні комусь, нам хтось потрібен, і ми знайшли партнерів! І людям треба висловити подяку за розуміння. Непростий період! Люди розуміють.

Є якийсь вододіл і критерій, у нас у 20-му році, у вас зараз, який показує, хто є хто. Ми змінилися за ці три місяці значно. Побачили, що можемо жити нормально. Ніякого страху немає. Ну а Європа, якщо очманіла, нехай вони думають".

Деталі: 25 вересня журналісти повідомляли, що один з бортів Лукашенка вилетів з Білорусі до Росії. Але поїздка не анонсувалася.

Лукашенко розповідав, що цього тижня полетить у відрядження, але також не казав, куди.

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