Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенко прилетів до Путіна - розповідає про "непростий період"

Роман ПетренкоПонеділок, 26 вересня 2022, 11:50
Лукашенко прилетів до Путіна - розповідає про непростий період
лукашенко у путіна в гостях, фото пресслужби

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко полетів до лідера країни-агресора Володимира Путіна в Росію, обговорюють "непростий період" і дякують людям "за розуміння".

Джерело: пресслужба Лукашенка

Пряма мова Лукашенка: "Я сьогодні проаналізував доручення, які ми давали, у нас зривів практично немає. Нам передбачили крах, загибель і тд. Ми не раз говорили: життя різноманітне, ми потрібні комусь, нам хтось потрібен, і ми знайшли партнерів! І людям треба висловити подяку за розуміння. Непростий період! Люди розуміють.

Реклама:

Є якийсь вододіл і критерій, у нас у 20-му році, у вас зараз, який показує, хто є хто. Ми змінилися за ці три місяці значно. Побачили, що можемо жити нормально. Ніякого страху немає. Ну а Європа, якщо очманіла, нехай вони думають".

Деталі: 25 вересня журналісти повідомляли, що один з бортів Лукашенка вилетів з Білорусі до Росії. Але поїздка не анонсувалася.

Лукашенко розповідав, що цього тижня полетить у відрядження, але також не казав, куди.

ВІДЕО ДНЯ

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Теми: ЛукашенкоПутінРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Лукашенко
"Вагнерівці" з Білорусі нікуди не тікають – Лукашенко
Лукашенко заявив, що не давав гарантій безпеки Пригожину, і відбілює Путіна
Лукашенко привітав українців і порадив використати сусідство для припинення "конфронтації"
Останні новини
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
Усі новини...
Реклама: