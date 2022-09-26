Подоляк - Німеччині: Якщо хочете закінчення війни якнайшвидше, дайте нам Leopard 2

Україна має право захищати свою територію та хоче відновити мир, а для цього необхідна підтримка партнерів, зокрема надання сучасного озброєння.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю німецькій службі новин Tagesschau.de, цитує сайт ОП

Пряма мова: "Якщо ми інтенсивно прориватимемо лінію оборони російської армії, наступним кроком буде повернення територій і знищення збройних сил РФ. А для цього потрібна певна кількість бронетехніки, танки. Але це не мають бути неефективні радянські танки – ні Т-55, ні Т-64, ні навіть Т-72.

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Ось чому ми кажемо нашим партнерам, зокрема Німеччині: якщо ви хочете взяти на себе лідерську роль, якщо ви хочете, щоб у нас було менше втрат, і якщо ви хочете, щоб ця війна закінчилася швидше, тоді дайте нам Leopard 2".

Деталі: Радник Єрмака наголосив, що українські військові можуть дуже швидко навчитися користуватися новою зброєю будь-якої складності, що вже не раз доводили.

Подоляк констатував, що сьогодні українські військові на фронті ефективно використовують майже всі типи артилерії, яких навіть близько не мали до початку повномасштабної війни.

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Радник керівника ОП переконаний: той факт, що Росія є ядерною державою, не має зупиняти Україну в захисті своєї території.

Пряма мова: "Якщо ми зупинимося, вони в якийсь момент заїдуть на танках у Дніпро, потім у Київ і також оголосять ці міста Росією. Так ми повністю втратимо Україну. Ескалації немає. Є Україна, яка має право захищати свою територію. Ми хочемо відновити мир. Для цього потрібна підтримка звичайним озброєнням".

Що передувало: Після успіхів контрнаступу сил оборони України німецькі політичні партії, зокрема й коаліційні, вимагають від уряду посилити підтримку України зброєю, зокрема, передати танки Leopard 2 та БМП Marder.

Канцлер Олаф Шольц однак виключив постачання в Україну танків Leopard або БМП Marder, наполягаючи на тому, що такі кроки мають бути узгоджені між союзниками і що жодна інша країна не надсилає в Україну західні бойові танки.