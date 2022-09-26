Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон прилетить до Байдена з державни візитом

"Європейська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 20:54

Президент США Джо Байден прийме президента Франції Еммануеля Макрона в Білому домі 1 грудня з державним візитом.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, пише "Європейська правда".

Вона зазначила, що США тісно співпрацюють з Францією щодо повного спектру глобальних викликів, включно з війною в Україні. Байден вважає Макрона "близьким і цінним партнером", прідкреслила речниця.

Реклама:

Макрон зустрічався з Байденом в Нью-Йорку 21 вересня.

Макрон вже здійснював державний візит до США у квітні 2018 року, коли Дональд Трамп перебував у Білому домі.

Дняит Джо Байден заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають результати псевдореферендуми на окупованих територіях України і пригрозив Росії серйозними економічними витратами.

ВІДЕО ДНЯ

Між тим, Еммануель Макрон назвав помилкою рішення Путіна про часткову мобілізацію.

Теми: МакронБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Макрон
"Кляте лайно": Макрон обурився обмеженням строків президента у Франції
Шольц розкрив подробиці перемовин з Путіним: дивна реакція на санкції та конспірологія - ЗМІ
У Макрона допускають, що Китай надає РФ підтримку у війні
Останні новини
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
Усі новини...
Реклама: