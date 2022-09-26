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Макрон прилетить до Байдена з державни візитом

"Європейська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 20:54

Президент США Джо Байден прийме президента Франції Еммануеля Макрона в Білому домі 1 грудня з державним візитом.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, пише "Європейська правда".

Вона зазначила, що США тісно співпрацюють з Францією щодо повного спектру глобальних викликів, включно з війною в Україні. Байден вважає Макрона "близьким і цінним партнером", прідкреслила речниця.

Макрон зустрічався з Байденом в Нью-Йорку 21 вересня.

Макрон вже здійснював державний візит до США у квітні 2018 року, коли Дональд Трамп перебував у Білому домі.

Дняит Джо Байден заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають результати псевдореферендуми на окупованих територіях України і пригрозив Росії серйозними економічними витратами.

Між тим, Еммануель Макрон назвав помилкою рішення Путіна про часткову мобілізацію.

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Теми: МакронБайден
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