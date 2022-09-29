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Сенат США остаточно схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування з $12,3 млрд для України

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 22:52
Сенат США остаточно схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування з $12,3 млрд для України
Фото: Getty Images

Сенат США (верхня палата парламенту) в четвер остаточно ухвалила законопроєкт про так зване тимчасове бюджетне фінансування, в якому передбачені 12,3 мільярда доларів негайної допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За законопроєкт проголосували 72 сенатори, проти виступили 25. У вівторок верхня палата Конгресу приблизно такою ж кількістю голосів підтримала включення його до порядку денного.

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Тепер документ відправляється до Палати представників, де, як очікується, буде проголосований у п’ятницю. Це дозволить американському уряду уникнути шатдауну – вимушеного призупинення роботи держустанов, яке може початися в суботу.

Законопроєкт включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами. Це зокрема $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку; $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку; і $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

Додаткові $35 млн підуть на фінансування реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні, а також на запобігання крадіжкам цих матеріалів.

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Як повідомлялося, міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем, або HIMARS.

Пізніше стало відомо, що частина пакету спрямована на підтримку оборонних потреб України в довгостроковій перспективі.

Теми: СШАУкраїнавійнабюджет
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