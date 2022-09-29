Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Сенат США остаточно схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування з $12,3 млрд для України

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 22:52
Фото: Getty Images

Сенат США (верхня палата парламенту) в четвер остаточно ухвалила законопроєкт про так зване тимчасове бюджетне фінансування, в якому передбачені 12,3 мільярда доларів негайної допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За законопроєкт проголосували 72 сенатори, проти виступили 25. У вівторок верхня палата Конгресу приблизно такою ж кількістю голосів підтримала включення його до порядку денного.

Тепер документ відправляється до Палати представників, де, як очікується, буде проголосований у п’ятницю. Це дозволить американському уряду уникнути шатдауну – вимушеного призупинення роботи держустанов, яке може початися в суботу.

Законопроєкт включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами. Це зокрема $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку; $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку; і $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

Додаткові $35 млн підуть на фінансування реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні, а також на запобігання крадіжкам цих матеріалів.

Як повідомлялося, міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем, або HIMARS.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше стало відомо, що частина пакету спрямована на підтримку оборонних потреб України в довгостроковій перспективі.

Теми: СШАУкраїнавійнабюджет
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

McDonald's відкрив зали у перших 10 ресторанах Києва: адреси

фото, відеоРосіяни вдарили по гуманітарній колоні на околиці Запоріжжя: 23 загиблих і 28 поранених

ISW: Путін напряму співпрацює з російськими командирами на місцях і не довіряє Міноборони РФ

Пентагон: Зарано говорити, хто стоїть за пошкодженням "Північного потоку"

Путін прокоментував витоки на газопроводах "Північний потік"

Зеленський і Данілов анонсують важливі рішення РНБО

Усі новини...
США
У США колишнього військового з дружиною звинуватили в передачі таємних даних Росії
Посол пояснила, чому США не почали постачання зброї по ленд-лізу
Заборона на удари по Росії поширюється тільки на HIMARS зі США - посол
Останні новини
11:02
Переселенці з України можуть безоплатно вакцинуватися у Польщі: як це зробити
10:49
фотоУ кімнату заступника гауляйтера Херсонщини прилетіли ракети, він загинув – росЗМІ
10:32
McDonald's відкрив зали у перших 10 ресторанах Києва: адреси
10:12
На Україну тиснуть, щоб Росія вивозила свій аміак через Одесу
10:02
"Чому вони крадуть": в Україні запускають подкаст про крадіжки росіянами культурного надбання
10:00
"Газпром" відновив транспортування газу до Китаю
09:59
мапаЗСУ, ймовірно, взяли в оточення російське угруповання у Лимані – ISW
09:57
Цукерберг оголосив про перше з моменту заснування Facebook скорочення бюджету компанії
09:55
Чим пахне війна. Окупація Ірпеня очима кудлатого пса Кузі
09:54
США звинуватили російського олігарха Дерипаску в порушенні санкцій
Усі новини...