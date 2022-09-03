У маєтку Трампа виявили понад 11 тисяч урядових записів

ФБР виявило понад 11 тисяч урядових документів та фотографій під час обшуку 8 серпня у маєтку Мар-а-Лаго колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді.

Джерело: Reuters з посиланням на судові протоколи, розкриті у п'ятницю

Деталі: З більш ніж 11 тисяч урядових записів і фотографій 18 було позначено як "цілком таємно", 54 — як "таємно" та 31 — як "конфіденційно", згідно з підрахунком Reuters в урядовій інвентаризації. "Цілком секретно" — це найвищий рівень секретності, призначений для найпотаємніших секретів країни.

Реклама:

Документи з класифікаційними позначками іноді поєднувалися з іншими предметами, такими як книжки, журнали та газетні вирізки.

Нагадаємо: Також були вилучені 71 порожня тека з офісу Трампа і ще 19 – зі сховища для секретних документів у Мар-а-Лаго, на яких були вказівки для обмеженого доступу.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ