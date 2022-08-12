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Розслідування ФБР може обернутися для Трампа ув’язненням – Politico

"Європейська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 23:43
Розслідування ФБР може обернутися для Трампа ув’язненням – Politico
Дональд Трамп, GC Images/Getty Images

Федеральне бюро розслідувань перевіряє дії 45-го президента США Дональда Трампа на предмет порушення закону про шпигунство та інших правопорушень, що загрожує йому штрафом або ув’язненням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, в розпорядженні якого опинився ордер на обшук маєтку Трампа.

Згідно з ним, федеральні правоохоронні органи підозрюють Трампа у вилученні або руйнуванні документів, перешкоджанні розслідуванню і порушенні закону про шпигунство.

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"Засудження за цими статтями може обернутися ув’язненням або штрафом", – зазначає Politico і додає, що ордер свідчить про "надзвичайну загрозу національній безпеці, яку, на думку федерального розслідування, становлять загублені документи".

Представник Трампа Тейлор Будовіч заявив, що дії ФБР були "не просто безпрецедентними, а й непотрібними – а тепер вони поширюють брехню й натяки, аби відкинути той факт, що влада ополчилась проти свого головного політичного опонента".

Нагадаємо, агенти ФБР обшукали маєток Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді в рамках розслідування щодо вилучення ним секретних документів з Білого дому. Як раніше повідомили ЗМІ, під час обшуків у колишнього президента виявили 11 пакетів конфіденційних документів.

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Трамп стверджує, що вже ухвалив рішення брати участь у президентських виборах 2024 року, але поки не знає, коли саме оголосить про початок кампанії.

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Теми: СШАТрамп
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