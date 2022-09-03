Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: РФ запросила у США пів сотні віз для Лаврова та його делегації, але жодної ще не отримала

Анастасія КалатурСубота, 3 вересня 2022, 04:41
ФОТО: GETTY

Росія запросила у США 56 віз, щоб міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та його делегація поїхала до Нью-Йорка на щорічну зустріч Генасамблеї ООН 20 вересня, але досі не отримала жодної.

Джерело: лист до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, з яким ознайомився Reuters

Деталі: 56 віз, запрошених Москвою, потрібні, зокрема, для передової групи дипломатів для підготовки до прибуття Лаврова та його делегації.

У листі посол Росії в ООН Василь Небензя сказав, що це "тривожно", оскільки протягом останніх кількох місяців Вашингтон "постійно відмовляє у видачі в'їзних віз" низці російських громадян – делегатам на заходи ООН.

Представник Держдепартаменту сказав Reuters, що   Штати серйозно ставляться до своїх зобов'язань як країна перебування ООН і що візові записи є конфіденційними відповідно до законодавства США, тому в Держдепі  не можуть коментувати окремі випадки. Однак, представник Держдепартаменту додав, що заявки треба подавати якомога раніше, щоб забезпечити своєчасну їх обробку, і "це особливо важливо через необґрунтовані дії Росії проти нашого посольства в Росії, зокрема примусове звільнення місцевих та національних співробітників з третіх країн, що серйозно обмежило наш штат і, отже, наші можливості щодо обробки віз".

Небензя сказав, що заяви вже подано до посольства США у Москві, і попросив Гутерреша "ще раз наголосити владі США, що вони мають оперативно видати запитані візи всім російським делегатам і особам, що супроводжують, у тому числі російським журналістам".

Відповідно до "угоди про штаб-квартиру" ООН 1947 року, Сполучені Штати, як правило, зобов'язані дозволяти доступ до ООН для іноземних дипломатів. Але Вашингтон заявляє, що може відмовити у видачі віз із причин "безпеки, тероризму та зовнішньої політики".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У лютому Вашингтон запровадив санкції проти Лаврова за пряму відповідальність  за неспровоковане та незаконне вторгнення Росії до України. Санкції заморожують будь-які активи, які Лавров може мати у Сполучених Штатах, та взагалі забороняють американцям мати з ним справу.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: РосіявізиСША
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фото, доповнено від 15:56У центрі Чернігова на виставці спрацював гранатомет: постраждали 4 дітей

фото У Херсоні пролунали вибухи: ЗСУ знищили комплекс, де жили окупанти – ЗМІ

відео Кадиров заявив, що він старий і пора йти з посади голови Чечні

На Херсонщині детонує склад із боєкомплектом росіян – мер

фото Силовики викрили дві ботоферми на майже 7 тисяч фейкових Facebook-акаунтів

У росіян 40% техніки, якою оснащуються нові підрозділи, не боєздатна – ГУР

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Росія
Орбан полетів до Москви на похорони Горбачова - без зустрічі з Путіним
Окупанти штучно послабили гривню на Луганщині вдвічі – ОВА
Окупанти втратили ще понад 60 танків та броньованих машин
Останні новини
20:46
ЗАЕС відключена від останньої основної лінії електропередач, працює один енергоблок – МАГАТЕ
20:05
Російська залізниця має знайти до 10 тисяч добровольців на війну в Україні – Генштаб
19:55
У Франції розпочали роботи з реставрації пошкоджених пожежею вітражів Нотр-Даму
19:23
В ЄС заявили, що готові до повного припинення постачання російського газу
19:00
По Дніпропетровщині вдарили з "Ураганів": загинула дитина, 10 постраждалих
18:52
Чехія веде переговори про купівлю шведських БМП
18:41
ЗСУ знищили об’єкт розміщення спецпризначенців РФ – зведення Генштабу
18:14
У Празі 70 тисяч людей вийшли на протест проросійських сил: проти санкцій і постачання зброї Україні
18:10
У серпні до державного бюджету надійшло 204,6 мільярда
18:05
Росіяни обстріляли Чернігівщину: понад 50 вибухів, пошкоджено будівлі
Усі новини...