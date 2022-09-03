ЗМІ: РФ запросила у США пів сотні віз для Лаврова та його делегації, але жодної ще не отримала

Росія запросила у США 56 віз, щоб міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та його делегація поїхала до Нью-Йорка на щорічну зустріч Генасамблеї ООН 20 вересня, але досі не отримала жодної.

Джерело: лист до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, з яким ознайомився Reuters

Деталі: 56 віз, запрошених Москвою, потрібні, зокрема, для передової групи дипломатів для підготовки до прибуття Лаврова та його делегації.

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У листі посол Росії в ООН Василь Небензя сказав, що це "тривожно", оскільки протягом останніх кількох місяців Вашингтон "постійно відмовляє у видачі в'їзних віз" низці російських громадян – делегатам на заходи ООН.

Представник Держдепартаменту сказав Reuters, що Штати серйозно ставляться до своїх зобов'язань як країна перебування ООН і що візові записи є конфіденційними відповідно до законодавства США, тому в Держдепі не можуть коментувати окремі випадки. Однак, представник Держдепартаменту додав, що заявки треба подавати якомога раніше, щоб забезпечити своєчасну їх обробку, і "це особливо важливо через необґрунтовані дії Росії проти нашого посольства в Росії, зокрема примусове звільнення місцевих та національних співробітників з третіх країн, що серйозно обмежило наш штат і, отже, наші можливості щодо обробки віз".

Небензя сказав, що заяви вже подано до посольства США у Москві, і попросив Гутерреша "ще раз наголосити владі США, що вони мають оперативно видати запитані візи всім російським делегатам і особам, що супроводжують, у тому числі російським журналістам".

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Відповідно до "угоди про штаб-квартиру" ООН 1947 року, Сполучені Штати, як правило, зобов'язані дозволяти доступ до ООН для іноземних дипломатів. Але Вашингтон заявляє, що може відмовити у видачі віз із причин "безпеки, тероризму та зовнішньої політики".

Нагадаємо: У лютому Вашингтон запровадив санкції проти Лаврова за пряму відповідальність за неспровоковане та незаконне вторгнення Росії до України. Санкції заморожують будь-які активи, які Лавров може мати у Сполучених Штатах, та взагалі забороняють американцям мати з ним справу.