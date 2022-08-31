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Генасамблея ООН проведе чергову сесію в Нью-Йорку

Середа, 31 серпня 2022, 06:26
фото: un.org

77-а сесія Генеральної Асамблеї ООН розпочне роботу в понеділок, 12 вересня, у Нью-Йорку.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Того дня нинішній голова ГА Абдулла Шахід закриє 76-у сесію, а головуватиме обраний у червні 2022 року угорський дипломат Чаба Кереші.

Кереші працював на різних посадах у Міністерстві закордонних справ своєї країни, його останнє призначення – директор з екологічної стійкості в адміністрації президента Угорщини. У 2011 – 2012 роках обіймав посаду віцепрезидента Генеральної Асамблеї ООН.

Традиційний тиждень високого рівня – за участю лідерів держав – розпочнеться 20 вересня.

Як повідомляє пресслужба ООН, 16 – 17 вересня відбудиться саміт і трансформації освіти, який в ООН називають головною подією цього місяця. Очікується ухвалення Молодіжної декларації та заява Генерального секретаря про перспективи перетворень в освіті.

21 вересня відбудеться засідання високого рівня в рамках річного святкування 30-ї річниці ухвалення Декларації ООН про права меншин.

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Загальні дебати на сесії ГА збігатимуться з тижнем глобальних цілей – низки віртуальних та очних заходів, що проходитимуть з 16 по 25 вересня за участю більш ніж 170 представників громадянського суспільства, бізнесу, наукових кіл та системи ООН, спрямованих на досягнення цілей сталого розвитку.

Генеральна Асамблея ООН традиційно збирається на чергову щорічну сесію в період з вересня по грудень і наділі – за потреби.

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Теми: ООН
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