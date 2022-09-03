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Росіяни випустили ракету по Харкову, прилетіло біля школи

Анастасія КалатурСубота, 3 вересня 2022, 05:40
Росіяни випустили ракету по Харкову, прилетіло біля школи

Росіяни вночі обстріляли Новобаварський район Харкова, приліт був поряд зі школою.

Джерело: мер Ігор Терехов

Дослівно: "Вночі був ракетний обстріл Новобаварського району. Прилетіло поряд із однією зі шкіл Харкова.

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Постраждалих немає. У школі вибиті шибки".

Оновлено. Згодом Харківська обласна прокуратура повідомила, що ракета влучила на територію школи: пошкоджено фасад освітнього закладу, вибито вікна та двері. Внаслідок обстрілу утворилась воронка розміром 10х10,5 м та глибиною понад 3,5 м.

За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Минулої ночі російські війська   ракетними ударами типу С-300 зруйнували приміщення спортивного комплексу "Локомотив" імені Г. Кірпи у Харкові.

Теми: ХарківвійнаРосія
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