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Кадиров заявив, що він старий і пора йти з посади голови Чечні

Ірина БалачукСубота, 3 вересня 2022, 16:25
Рамзан Кадиров. Фото radiokp.ru

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що вже "засидівся" на посаді голови Чечні і заслужив на "безстрокову відпустку і довгу відпустку".

Джерело: відеозвернення Кадирова в Telegram 

Пряма промова Кадирова: "Вже 15 років, як я керую республікою. У нас, у кавказців, чеченців є прислів'я "Яким би не був гість шановним, довгоочікуваним, якщо він вчасно їде, то це ще буває ще приємнішим". Тому, я думаю, що мій час теж настав. Поки мене не вигнали. Мені здається, я вже старий. Колись був наймолодший, недосвідчений. І зараз таким же залишився недосвідченим, але молодість пішла кудись".

Деталі: Кадиров додав, що дізнався, що він "виявляється, "довгожитель" серед чинних глав суб'єктів Російської Федерації – на першому місці", і що він і сам "помітив, що засидівся, і що цілком заслужив безстрокову і довгу відпустку".

За його словами, він уже почав думати про те, щоб залишити посаду голови Чечні, і намагатиметься "вчасно піти".

Кадиров висловив сподівання, що чеченці його "підтримають і зрозуміють".

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Для довідки: Кадирову 45 років. Ще кілька місяців тому він збирався "брати Київ".

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Теми: КадировЧечняРосія
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