Кадиров: Був в Гостомелі, а зараз я ще ближче до Києва

Глава Чечні Рамзан Кадиров стверджує, що був у Гостомелі під Києвом, і погрожує, що вже може бути в столиці.

Джерело: канал Кадирова у TG

Деталі: Кадиров опублікував відео і заявляє, що воно зняте в Гостомелі, що знаходиться за 25 км від Києва.

Дослівно: "На відео ми в Гостомелі. Днями ми були приблизно в 20 км від вас, київські нацики, а зараз ще ближче, і здогадайтеся, наскільки близько ми наблизилися. Внесу інтригу: а може, ми вже в Києві і тільки чекаємо потрібної команди?".

Деталі: Інформація про те, що Кадиров наразі в Україні, не підтверджена. Однак його нібито "подорож" до України висвітлюють російські пропагандистські ЗМІ "РБК", "Комсомольська правда" та "РИА Новости".

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що зараз перевіряється інформація, чи Кадиров в Україні, але є інформація, що днем раніше його бачили у Грозному.

На це Кадиров відповів "ти не бачив зйомки чи я мушу постукати у твої двері?".

За словами Арестовича, якщо присутність Кадирова буде підтверджена під Києвом, то ЗСУ знищать його.

Нагадаємо: Спеціальні загони кадировців стоять на київському напрямку (Київське море, Ірпінь, Гостомель, Буча).