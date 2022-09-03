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У Херсоні пролунали вибухи: ЗСУ знищили комплекс, де жили окупанти – ЗМІ

Ірина БалачукСубота, 3 вересня 2022, 17:25
Фото "Моста"

Вдень 3 вересня в окупованому Херсоні пролунали кілька дуже потужних вибухів – місцеві жителі повідомили, що ЗСУ знищили комплекс відпочинку, де жили окупанти і колаборанти.  

Джерело: місцеве видання "Мост", місцеві Telegram-канали

Деталі: За даними видання, ЗСУ поцілили у відпочинковий комплекс "Затерянный мир", який належить колаборанту Володимиру Сальдо, який той раніше віддав під житло для окупантів. 

 
Фото "моста"

"Мост" пише, що в закладі тривалий час жили окупанти і колаборанти. Також відомо, що нещодавно звідти виїхало чимало російських загарбників.

Видання зазначає, що наразі невідомо, чи була це ротація і чи заселилася в "Затерянный мир" нова партія окупантів. 

 
фото "моста"

В місцевих пабліках херсонці пишуть, що після вибухів у значній частині міста зник мобільний зв'язок від окупантів, і що виникли перебої в роботі підконтрольного росіянам інтернет-провайдера "СкайНет".

Також у Telegram повідомляють про вибухи в районі залізничного Антонівського моста і про те, що там горить ППО окупантів.  

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 2 вересня Генштаб повідомив, що рота противника, яка базувалася у спортивному клубі "Затерянный мир", залишила Херсон та вивезла на тимчасово окуповану територію АР Крим награбоване майно в 5 тентованих вантажівках.

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УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Херсонвибухвійнаокупація
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