У Херсоні пролунали вибухи: ЗСУ знищили комплекс, де жили окупанти – ЗМІ

Вдень 3 вересня в окупованому Херсоні пролунали кілька дуже потужних вибухів – місцеві жителі повідомили, що ЗСУ знищили комплекс відпочинку, де жили окупанти і колаборанти.

Джерело: місцеве видання "Мост", місцеві Telegram-канали

Деталі: За даними видання, ЗСУ поцілили у відпочинковий комплекс "Затерянный мир", який належить колаборанту Володимиру Сальдо, який той раніше віддав під житло для окупантів.

Фото "моста"

"Мост" пише, що в закладі тривалий час жили окупанти і колаборанти. Також відомо, що нещодавно звідти виїхало чимало російських загарбників.

Видання зазначає, що наразі невідомо, чи була це ротація і чи заселилася в "Затерянный мир" нова партія окупантів.

фото "моста"

В місцевих пабліках херсонці пишуть, що після вибухів у значній частині міста зник мобільний зв'язок від окупантів, і що виникли перебої в роботі підконтрольного росіянам інтернет-провайдера "СкайНет".

Також у Telegram повідомляють про вибухи в районі залізничного Антонівського моста і про те, що там горить ППО окупантів.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: