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ЗАЕС знову на резервній лінії електропередач, працює один енергоблок

Катерина ТищенкоСубота, 3 вересня 2022, 22:27
ЗАЕС знову на резервній лінії електропередач, працює один енергоблок
ЗАЕС, фото Getty Images

Запорізьку АЕС було відключено від останньої основної лінії електропередач, електроенергія постачається по резервній лінії. Також знову відключено один із двох енергоблоків, що працювали.

Джерело: Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), "Енергоатом"

Дослівно: "Українська Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) в черговий раз втратила зв'язок з останньою магістральною зовнішньою лінією електропередачі, але об'єкт продовжує подавати електроенергію в мережу по резервній лінії".

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Деталі: Український персонал повідомив експертам МАГАТЕ, що четверта 750-кіловольтна лінія електропередач вийшла з ладу. Ще три були втрачені раніше під час воєнних дій.

Електроенергія від АЕС поставляється резервною лінією 330/750 кВ, що з'єднує об'єкт із прилеглою тепловою електростанцією. Ця ж лінія може забезпечити резервне живлення ЗАЕС у разі потреби, зазначили у МАГАТЕ.

"Крім того, керівництво станції поінформувало команду МАГАТЕ про те, що один із двох діючих блоків ЗАЕС у суботу в другій половині дня було відключено через обмеження мережі. Той самий блок №5 було відключено також 1 вересня — у день прибуття генерального директора Гроссі на об'єкт — через внутрішній збій в електропостачанні, але наступного дня його знову підключено", — повідомили в агентстві.

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Там додали, що один енергоблок досі працює.

Пізніше "Енергоатом" повідомив, що енергоблок №5 Запорізької АЕС було відключено внаслідок безперервних обстрілів з боку російських військ.

Дослівно "Енергоатом": "Ввечері 3 вересня 2022 року після обстрілів російськими окупантами ліній зв’язку Запорізької АЕС з енергосистемою України та через недостатню для двох енергоблоків пропускну спроможність останньої, резервної, лінії о 19:35 енергоблок №5 ЗАЕС був відключений від енергомережі.

Наразі в роботі залишається 6-й енергоблок, який з обмеженою потужністю через резервну лінію подає електроенергію в енергосистему України, а також забезпечує власні потреби Запорізької АЕС".

Що передувало: 1 вересня внаслідок обстрілу російською армією Запорізької атомної електростанції відключився працюючий 5-й енергоблок, також пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ.

2 вересня "Енергоатом" повідомив, що енергоблок №5 Запорізької АЕС, який був відключений внаслідок обстрілу росіянами, знову під’єднаний до енергомережі.

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Теми: ЗАЕСМАГАТЕ
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