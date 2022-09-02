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На ЗАЕС під’єднали до мережі відключений через ворожі обстріли енергоблок

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 2 вересня 2022, 16:42
Фото: Енергоатом

Енергоблок №5 Запорізької АЕС, який був відключений внаслідок обстрілу росіянами, знову під’єднаний до енергомережі, триває набір потужності.

Джерело: НАЕК "Енергоатом" у Telegram

Дослівно: "Енергоблок №5 Запорізької АЕС, який був відключений вчора зранку (1 вересня) внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика ЗАЕС, о 13:10 під’єднаний до енергомережі, триває набір потужності".

Деталі: Повідомляється, що зараз на АЕС працює два енергоблоки, які виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає.

Передісторія:

  • 1 вересня Гроссі сказав, що зміг оглянути "ключові зони", такі як аварійні системи та диспетчерські. Тепер його команді потрібно завершити аналіз технічних аспектів. Він також заявив, що команда МАГАТЕ збереже присутність на Запорізькій АЕС.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що попри домовленості з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі місія МАГАТЕ потрапила на Запорізьку АЕС без журналістів, там були лише пропагандисти з Росії. 
  • В "Енергоатомі" заявили, що російські окупанти брешуть, маніпулюють і спотворюють реальний стан справ на Запорізькій АЕС.
  • Сам Гросі повідомив, що фізична цілісність окупованої Запорізької АЕС була порушена кілька разів.

 

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Теми: ЗАЕСЕнергоатомУкраїнаРосія
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