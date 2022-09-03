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Зеленський похвалив Повітряні сили за хороший результат

Катерина ТищенкоСубота, 3 вересня 2022, 21:19
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський відзначив хороший результат українських Повітряних сил у суботу й подякував військовим.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні хороший результат у наших Повітряних сил – збиті "Калібри", ударний гвинтокрил окупантів, безпілотники. Хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям неба з повітряного командування "Схід". Ви молодці – сьогодні й завжди.

Кожен такий результат – це врятовані життя наших громадян, це можливість не боятися для всіх наших людей. Ми зробимо все, щоб Україна могла повністю убезпечити своє небо від російських ракет і авіації. Це одне з фундаментальних питань для нашої держави.

І, звичайно, ми вдячні всім нашим партнерам, які допомагають із відповіддю на це складне питання. Допомагати Україні з протиповітряною обороною – це найбуквальніший, найочевидніший спосіб захищати людей від російського терору".

Деталі: Зеленський запевнив, що українська артилерія робить все, щоб знищити ударний потенціал окупантів, "щоб кожний російський штаб, усі їхні склади боєприпасів, усі логістичні маршрути на окупованих територіях були знешкоджені".

"Я хочу подякувати нашим воїнам, які це забезпечують. Сьогодні, зокрема, хочу відзначити бійців 55 артилерійської бригади на донецькому напрямку за влучний вогонь по ворогу. Дякую і нашій розвідці, і СБУ за точність наших відповідей по позиціях і об’єктах окупантів", - сказав президент.

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Що передувало: У суботу підрозділами протиповітряної оборони українських військ на різних напрямках знищено один вертоліт, три БпЛА та п’ять крилатих ракет "Калібр".

Також у суботу Збройні сили нанесли удари по трьох пунктах управління окупантів, знищили об’єкт розміщення особового складу противника.

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Теми: Зеленськийвійнаавіа
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