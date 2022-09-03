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Зеленський похвалив Повітряні сили за хороший результат

Катерина ТищенкоСубота, 3 вересня 2022, 21:19
Зеленський похвалив Повітряні сили за хороший результат
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський відзначив хороший результат українських Повітряних сил у суботу й подякував військовим.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні хороший результат у наших Повітряних сил – збиті "Калібри", ударний гвинтокрил окупантів, безпілотники. Хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям неба з повітряного командування "Схід". Ви молодці – сьогодні й завжди.

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Кожен такий результат – це врятовані життя наших громадян, це можливість не боятися для всіх наших людей. Ми зробимо все, щоб Україна могла повністю убезпечити своє небо від російських ракет і авіації. Це одне з фундаментальних питань для нашої держави.

І, звичайно, ми вдячні всім нашим партнерам, які допомагають із відповіддю на це складне питання. Допомагати Україні з протиповітряною обороною – це найбуквальніший, найочевидніший спосіб захищати людей від російського терору".

Деталі: Зеленський запевнив, що українська артилерія робить все, щоб знищити ударний потенціал окупантів, "щоб кожний російський штаб, усі їхні склади боєприпасів, усі логістичні маршрути на окупованих територіях були знешкоджені".

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"Я хочу подякувати нашим воїнам, які це забезпечують. Сьогодні, зокрема, хочу відзначити бійців 55 артилерійської бригади на донецькому напрямку за влучний вогонь по ворогу. Дякую і нашій розвідці, і СБУ за точність наших відповідей по позиціях і об’єктах окупантів", - сказав президент.

Що передувало: У суботу підрозділами протиповітряної оборони українських військ на різних напрямках знищено один вертоліт, три БпЛА та п’ять крилатих ракет "Калібр".

Також у суботу Збройні сили нанесли удари по трьох пунктах управління окупантів, знищили об’єкт розміщення особового складу противника.

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Теми: Зеленськийвійнаавіа
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