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Вибух у Чернігові: Зеленський звернувся до місцевої влади по всій Україні

Катерина ТищенкоСубота, 3 вересня 2022, 21:33
Вибух у Чернігові: Зеленський звернувся до місцевої влади по всій Україні
місце вибуху в Чернігові, фото Офісу генпрокурора

Президент Володимир Зеленський запевняє, що всі винні у вибуху в центрі Чернігова будуть покарані й закликає місцеву влади не допустити повторення подібних випадків.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "На жаль, маємо сьогодні абсолютно неприпустиму подію – у місті Чернігів вдень на публічному заході в центрі міста пролунав вибух, спрацював гранатомет. Серед постраждалих – діти. Маленький хлопчик зараз у важкому стані в реанімації.

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Правоохоронці мають якнайшвидше з’ясувати, чому це сталося, хто приніс бойову зброю на цей міський захід. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності і будуть.

Я закликаю представників місцевої влади по всій країні, усіх наших правоохоронців дуже уважно пильнувати, щоб це більше ніде ніколи не повторювалося".

Що передувало: Вдень 3 вересня в історичній частині Чернігова на виставці спрацювала бойова зброя, у результаті чого постраждали 4 дітей. Серед постраждалих – 2-річний хлопчик, він перебуває у тяжкому стані. 

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Теми: ЗеленськийЧернігіввибух
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