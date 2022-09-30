Британія хоче приєднатись до нового політичного формату ЄС і провести наступний саміт – ЗМІ

Британія сигналізувала європейським партнерам, що прем’єрка Ліз Трасс не лише хоче відвідати перший саміт Європейської політичної спільноти, а й стати господаркою наступного.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico з посиланням на трьох чиновників.

Європейська політична спільнота - це новостворена конфігурація європейських країн, лідери яких прагнуть регулярно зустрічатися. До клубу, який вперше збереться 6 жовтня у Празі, входять лідери ЄС, країн-кандидатів, таких як Україна, Західні Балкани і Туреччина, а також сусідів, які не бажають вступати до Євросоюзу, таких як Норвегія, Швейцарія.

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Велика Британія зробила оголошення про те, що вона готова прийняти наступну зустріч, про яку раніше не повідомлялося, на закритій зустрічі у четвер.

За словами чиновників, представник Британії запропонував змінити назву клубу на "Європейський політичний форум". За словами одного з чиновників, Молдова - ще одна країна, яка не є членом ЄС - також запропонувала провести наступний саміт.

Джерело в уряді Британії підтвердило, що країна потенційно зацікавлена в проведенні подальших зустрічей, але зазначило, що інші країни також зацікавлені в цьому.

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Перша зустріч наступного тижня буде присвячена війні Росії в Україні та енергетичній безпеці. За словами британських урядовців, Трасс прагне взяти участь в обговоренні питань міграції та енергетичної безпеки, але залишається скептично налаштованою щодо необхідності створення ще одного багатостороннього форуму.

Для Трасс повернення до європейського політичного проєкту є високоризикованим варіантом у чутливий час. Євроскептична Консервативна партія обрала її своїм новим лідером менше місяця тому, і вона вже бореться за збереження своєї репутації після катастрофічних перших кількох тижнів.

В умовах, коли Британія зіткнулася з повномасштабною фінансовою кризою через оголошення Трасс про масштабне скорочення податків, вона не може дозволити собі розсердити своїх колег. Залишається з'ясувати, наскільки члени Консервативної партії, виборці та колеги по парламенту підтримають її план знову зблизитися з Європою. Колишній міністр кабінету міністрів Девід Лідінгтон, який не підтримав рішення про вихід Британії з ЄС, заявив у четвер ввечері, що такий крок був би "дуже бажаним розвитком подій".

Раніше стало відомо, що Україна буде серед запрошених держав на перший саміт Європейської політичної спільноти, який відбудеться 6 жовтня у Празі.

Європейська рада на саміті в Брюсселі у червні схвалила запропоновану Францією ідею створення Європейської політичної спільноти.