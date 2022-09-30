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Конгрес США остаточно схвалив законопроєкт з $12,3 млрд для України

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 21:23
Конгрес США, фото Getty Images

Палата представників США у п'ятницю схвалила законопроєкт про тимчасове державне фінансування, в якому передбачене виділення Україні фінансової допомоги в розмірі 12,3 мільярда доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Голосування за документ відбулося переважно за партійною лінією: підтримали його 230 членів Палати представників, зокрема 10 членів Республіканської партії, проти висловився 201 конгресмен, усі – республіканці.

Законопроєкт про тимчасове фінансування був ухвалений Конгресом мені ніж за пів доби до кінцевого терміну, коли у США закінчується фінансовий рік і за відсутності схваленого фінансування оголошується шатдаун – вимушене призупинення роботи держустанов.

Очікується, що до кінця п'ятниці законопроєкт підпише президент США Джо Байден, і він набуде чинності. Нагадаємо, напередодні законопроєкт про тимчасове фінансування був проголосований Сенатом США.

Законопроєкт включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами. Це зокрема $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку; $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку; і $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

Додаткові $35 млн підуть на фінансування реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні, а також на запобігання крадіжкам цих матеріалів.

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Як повідомлялося, міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем, або HIMARS.

Теми: США
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