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Росіяни з РСЗВ стріляють із території Запорізької АЕС – The Insider

Роман ПетренкоНеділя, 4 вересня 2022, 08:33
Росіяни з РСЗВ стріляють із території Запорізької АЕС – The Insider
скріншот

У розпорядженні журналістів-розслідувачів опинилося відео роботи російських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) з території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Джерело: The Insider

Деталі: Відео було знято в ніч із 2 на 3 вересня. На кадрах видно, що РСЗВ знаходяться у безпосередній близькості від енергоблоку.

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The Insider попросив експертів Conflict Intelligence Team (CIT) вивчити відео:

Дослівно: "У кадрі видно труби Запорізької ТЕС, які видно і на цьому панорамному фото з Google. Зйомка справді ведеться з протилежного берега Дніпра, камера спрямована на південь. Це означає, що місце запуску РСЗВ знаходиться на захід від Запорізької ТЕС.

Також на захід від ТЕС знаходиться територія самої АЕС, але чи справді реактивні снаряди запускають саме з території станції, точно встановити неможливо".

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Нагадаємо:

  • The Insider вже писав, що російські військові постійно обстрілюють лінії енергопостачання, щоб відключити станцію від української енергомережі, сподіваючись потім під'єднати її до російської.
  • 1 вересня внаслідок обстрілу російською армією Запорізької атомної електростанції відключився працюючий 5-й енергоблок, також пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ.
  • 2 вересня "Енергоатом" повідомив, що енергоблок №5 Запорізької АЕС, який був відключений внаслідок обстрілу росіянами, знову під’єднаний до енергомережі.

Теми: ЗАЕСобстрілвійнаРосія
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