Німеччина надасть 200 млн євро допомоги Україні для переселенців

Уряд Німеччини надасть Україні 200 мільйонів євро на програми допомоги внутрішнім переселенцям.

Про це повідомила міністерка з економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Більшість нашої нової допомоги, 200 мільйонів євро, піде на програму, яку проводить український уряд для підтримки внутрішньо переміщених осіб", - сказала Шульце видання Funke Media.

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"Гроші призначені для того, щоб переселенці в Україні могли продовжувати забезпечувати себе найнеобхіднішим", - додала вона.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який у неділю відвідає Берлін, зустрінеться з Шульце, а також з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Я буду говорити з прем'єр-міністром Шмигалем про те, як ми можемо продовжувати підтримувати український уряд у підтримці переселенців", - сказала Шульце.

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