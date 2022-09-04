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Німеччина надасть 200 млн євро допомоги Україні для переселенців

"Європейська правда"Неділя, 4 вересня 2022, 09:21

Уряд Німеччини надасть Україні 200 мільйонів євро на програми допомоги внутрішнім переселенцям.

Про це повідомила міністерка з економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Більшість нашої нової допомоги, 200 мільйонів євро, піде на програму, яку проводить український уряд для підтримки внутрішньо переміщених осіб", -  сказала Шульце видання Funke Media.

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"Гроші призначені для того, щоб переселенці в Україні могли продовжувати забезпечувати себе найнеобхіднішим", - додала вона.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який у неділю відвідає Берлін, зустрінеться з Шульце, а також з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Я буду говорити з прем'єр-міністром Шмигалем про те, як ми можемо продовжувати підтримувати український уряд у підтримці переселенців", - сказала Шульце.

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Як повідомлялося, 12 земель Німеччини більше не приймають шукачів притулку через великий наплив з України.

Станом на 30 серпня 506 736 українських дітей були інтегровані в шкільні системи країн Європейського Союзу.

Теми: Німеччинапереселенцівійна
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