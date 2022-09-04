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ППО України збиває до 70% російських ракет – генерал-майор

Валентина РоманенкоНеділя, 4 вересня 2022, 10:23
ППО України збиває до 70% російських ракет – генерал-майор
Микола Жирнов. Фото пресслужби Київської міської військової адміністрації

Протиповітряна оборона України досягла рівня ефективності, коли збивається від 50 до 70% російських ракет.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов в інтерв'ю "Армія Inform"

Пряма мова: "Аналіз авіаційно-ракетних ударів Росії показує, що від 50 до 70% ворожих ракет збивається засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами.

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Але, на жаль, сьогодні 100% ефективність дій ППО ми не можемо забезпечити, це повʼязано з обʼєктивними причинами – недостатньою кількістю засобів розвідки, авіаційних та зенітних ракетних комплексів.

В основному – це радянські системи, в яких немає такої ефективності та надійності, як у засобів ППО країн-партнерів НАТО".

Деталі: Генерал-майор наголосив: допоки у противника є ракетна та авіаційна зброя, доти існуватиме загроза завдавання ракетно-авіаційних ударів.

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Хоча можна констатувати, що наразі противник не може використовувати свою авіаційну зброю безкарно, а також не може забезпечити ефективність своїх ракетних ударів.

Це стало можливим завдяки роботі системи ППО, героїзму та професіоналізму українських військовослужбовців.

Що передувало: У коментарі УП речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголошував, що першочерговим завданням на фронті наразі є знищення засобів ППО противника малої, середньої та великої дальності дії, яких той стягнув велику кількість.

Для цього українським Силам оборони потрібна далекобійна артилерія та багатофункціональні винищувачі західного виробництва.

"Наразі Повітряним силам потрібен, в першу чергу, багатоцільовий літак, здатний виконувати різні завдання: ефективно боротися з повітряними загрозами, зокрема крилатими ракетами та БпЛА, але в той же час виконувати і ударні функції по наземних цілях, зокрема це багатофункціональні винищувачі американського виробництва F-16, F-15 або F-18 певних модифікацій, або ж їхні європейські аналоги", - зазначав Ігнат.

Теми: війна
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