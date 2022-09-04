Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ППО України збиває до 70% російських ракет – генерал-майор

Валентина РоманенкоНеділя, 4 вересня 2022, 10:23
Микола Жирнов. Фото пресслужби Київської міської військової адміністрації

Протиповітряна оборона України досягла рівня ефективності, коли збивається від 50 до 70% російських ракет.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов в інтерв'ю "Армія Inform"

Пряма мова: "Аналіз авіаційно-ракетних ударів Росії показує, що від 50 до 70% ворожих ракет збивається засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами.

Але, на жаль, сьогодні 100% ефективність дій ППО ми не можемо забезпечити, це повʼязано з обʼєктивними причинами – недостатньою кількістю засобів розвідки, авіаційних та зенітних ракетних комплексів.

В основному – це радянські системи, в яких немає такої ефективності та надійності, як у засобів ППО країн-партнерів НАТО".

Деталі: Генерал-майор наголосив: допоки у противника є ракетна та авіаційна зброя, доти існуватиме загроза завдавання ракетно-авіаційних ударів.

Хоча можна констатувати, що наразі противник не може використовувати свою авіаційну зброю безкарно, а також не може забезпечити ефективність своїх ракетних ударів.

ВІДЕО ДНЯ

Це стало можливим завдяки роботі системи ППО, героїзму та професіоналізму українських військовослужбовців.

Що передувало: У коментарі УП речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголошував, що першочерговим завданням на фронті наразі є знищення засобів ППО противника малої, середньої та великої дальності дії, яких той стягнув велику кількість.

Для цього українським Силам оборони потрібна далекобійна артилерія та багатофункціональні винищувачі західного виробництва.

"Наразі Повітряним силам потрібен, в першу чергу, багатоцільовий літак, здатний виконувати різні завдання: ефективно боротися з повітряними загрозами, зокрема крилатими ракетами та БпЛА, але в той же час виконувати і ударні функції по наземних цілях, зокрема це багатофункціональні винищувачі американського виробництва F-16, F-15 або F-18 певних модифікацій, або ж їхні європейські аналоги", - зазначав Ігнат.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Затримано двох осіб, причетних до вибуху в Чернігові – президент

ЗСУ звільнили два населених пункти на півдні і один на Донеччині – Зеленський

фотоЧоловік у Львові кинув гранати в поліцейських і їхнє авто, йому світить довічне

Кремль знову заговорив про перемовини, хоча "спецоперація йде за планом"

У ЗСУ розповіли, як знищили російський літак, не випустивши жодної ракети

фотоОбстріл Харкова: ракета влучила у ресторанний комплекс, виникла велика пожежа

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

війна
Обстріл Харкова: ракета влучила у ресторанний комплекс, виникла велика пожежа
Повітряні сили знищили 2 російські ракети
Зеленська: Поки Британія рахує копійки, ми рахуємо жертви
Останні новини
01:24
Шмигаль обговорив із Шольцем шляхи поставок Україні танків Leopard 2
00:26
Ворог гатив з мінометів по громадах Сумської області – ОВА
23:51
У Кремлі прокоментували намір Кадирова піти у відставку
23:44
Найкраща зброя РФ в Україні містить низькотехнологічні компоненти – NYT
23:18
Українські пісні, які вийшли у серпні: добірка
22:54
Зеленський: Окупанти почали втікати з Криму, це правильний вибір
22:38
Затримано двох осіб, причетних до вибуху в Чернігові – президент
22:24
ЗСУ звільнили два населених пункти на півдні і один на Донеччині – Зеленський
22:08
Влада Грузії заявила про незаконність приватної російської школи в Батумі та Тбілісі
21:25
У Міноборони РФ три дні думали, як пояснити недопуск журналістів на ЗАЕС
Усі новини...