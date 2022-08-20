ЗМІ: в Україні віртуально тренують на американських штурмовиках. ЗСУ потребують винищувачів

В Україні створено центр для віртуального тренування керувати американськими штурмовиками A-10 Thunderbolt II, хоча Україна і США ще не визначилися щодо їх поставок. Повітряні сили ЗСУ вважають пріоритетом отримання багатофункціональних винищувачів.

Джерело: американське видання Time, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі УП

Деталі: Як йдеться в матеріалі Time, наприкінці липня журналісту видання показали "таємний центр", створений, щоб підготувати українських пілотів до керування штурмовиками А-10.

Ідея створення центру належала колишньому голові Київської обласної державної адміністрації Олександрові Горгану, який також долучив свого однокурсника по бізнес-школі, забудовника Андрія Вавриша, йдеться в публікації.

Time пише, що Вавриш у свою чергу ініціював іншого однокурсника - заступника міністра оборони Олександра Поліщука, який доніс цю ідею до Повітряних сил України, які погодилися допомогти визначити пілотів для програми.

В інтерв'ю американському виданню Поліщук зазначав: зазвичай країни не починають навчання пілотів на стадії, коли літаків іще немає, але Україна не має часу чекати.

Як пише Time, журналісту показали "таємний центр" зсередини, при цьому перед тим, як привезти на місце, попросили зав'язати очі.

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За словами репортера, приміщення обладнане складними авіасимуляторами. Для навчання передбачено гарнітуру віртуальної реальності та програмне забезпечення.

Журналіст каже, що бачив п'ятьох українських пілотів, які тренувалися на тренажерах.

Водночас у Повітряних силах УП не підтвердили, що їхні пілоти наразі проходять відповідні навчання.

У пресслужбі ПС пояснили, що їхні фахівці протестували обладнання, але про жодну планову підготовку льотчиків наразі не йдеться.

Як випливає з матеріалу видання, наразі немає однозначної думки щодо поставок штурмовиків А-10 ані в Україні, ані в США.

Реактивний літак A-10 Thunderbolt II американського виробництва, відомий як "бородавочник", - реліквія часів часів холодної війни, розроблена спеціально для знищення російських танків, які наступають на піхотні підрозділи.

Хоча А-10 добре оснащений для, наприклад, атаки по танках, він вразливий у спірному повітряному просторі, як це зараз відбувається над неконтрольованою урядом України територією, де працює російська аівація та зосереджена велика кількість зенітно-ракетних установок РФ.

Як зазначив у коментарі УП речник Повітряних сил Юрій Ігнат, біля лінії фронту противник зараз сконцентрував велику кількість засобів протиповітряної оборони малої, середньої та великої дальності дії. В умовах такої насиченої ворожої ППО робота штурмової авіації максимально ускладнюється.

За словами Ігната, головнокомандувачем ЗСУ визначена експертна група фахівців, яка опрацьовує питання переозброєння авіації ПС.

За її висновками визначено пріоритетом отримання багатофункціональних винищувачів західного виробництва, які будуть спроможні виконувати широкий спектр завдань в наявних умовах ведення бойових дій.

При цьому це не виключає подальше посилення штурмової авіації для безпосередньої підтримки наземних військ, пояснює речник ПС.

Пряма мова: "Наразі Повітряним силам потрібен, в першу чергу, багатоцільовий літак, здатний виконувати різні завдання: ефективно боротися з повітряними загрозами, зокрема крилатими ракетами та БпЛА, але в той же час виконувати і ударні функції по наземних цілях, зокрема це багатофункціональні винищувачі американського виробництва F-16, F-15 або F-18 певних модифікацій, або ж їхні європейські аналоги".