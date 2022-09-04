У Росії на похороні Горбачова затримали кілька людей з антивоєнними значками

У Москві в черзі людей, які прийшли попрощатися з колишнім президентом СРСР Михайлом Горбачовим, затримали кількох людей.

Джерело: правозахисне видання "ОВД-Инфо" з посиланням на очевидців події.

Деталі: Зокрема, одну жінку затримали через висловлювання з критикою силовиків, яке прозвучало в черзі.

Почувши фразу на їхню адресу, силовики попрямували до церемонії і почали шукати людину, яка її вимовила. Потім якийсь прапорщик попросив документи у сестри співрозмовниці "ОВД-Инфо" – жінка надала пенсійне посвідчення, яке силовик узяв до рук.

У цей момент прапорщик побачив поряд літню жінку зі значком "Ні війні" і наказав своєму колегі затримати і її. Потім, як передає співрозмовниця "ОВД-Инфо", силовик заявив: "Що ви сміливі тут кричали, а тепер боїтеся нам слово сказати? Ми заберемо бабусю, а ви зізнавайтеся, хто це крикнув".

За жінку заступився молодий чоловік і попросив поліцейських не затримувати літню людину. Він також був затриманий.

У черзі також затримали дівчину з позначкою "Ні війні" із символікою партії "Яблуко".

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За даними видання, пізніше затриманих відпустили. Чоловіка, який заступився за літню жінку, відпустили відразу. Жінку, яка критикувала росгвардійців, відпустили без протоколу. На двох жінок, затриманих через антивоєнні значки, склали протоколи про дискредитацію армії (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Що передувало: Перший та єдиний президент СРСР Михайло Горбачов помер 30 серпня – йому був 91 рік.