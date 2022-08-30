Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Помер експрезидент СРСР Михайло Горбачов

Олена РощінаВівторок, 30 серпня 2022, 23:32
Михайло Горбачов, фото РИА Новости

Колишній президент СРСР Михайло Горбачов помер 30 серпня на 92-му році життя.

Джерело: ТАСС і РИА Новости із посиланням на ЦКБ

Деталі: У ЦКБ повідомили, що "сьогодні ввечері після тяжкої та тривалої хвороби помер Михайло Сергійович Горбачов".

Горбачову у березні виповнився 91 рік.

Він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС, а згодом – першим та єдиним в історії президентом Союзу радянських соціалістичних республік (1990-1991).

Колишній глава протоколу експрезидента СРСР Володимир Шевченко заявив, що епоха Горбачова була "епохою надій", а розпад Радянського Союзу став трагедією для нього.

Слухайте також епізод подкасту "Українські 90-ті" про розвал СРСР: 

ВІДЕО ДНЯ

Ви можете підписатись на подкаст "Українські 90-ті" у: Apple Podcasts Google Podcasts | Spotify | Soundcloud

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: СРСР
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Путін створює умови, щоб у вивезених українців стерти культурну ідентичність – ISW

ЗСУ знищили 117 загарбників і понад 30 одиниць ворожої техніки – ОК "Південь"

Помер експрезидент СРСР Михайло Горбачов

У США назвали відповідального за псевдореферендуми в окупованій Україні

Росія хотіла захопити Донецьку область до осені, не змогла – Зеленський

США допомагали Україні готуватися до контрнаступу – чиновник Білого дому

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

СРСР
У Ризі зі ставка біля знесеного радянського пам’ятника відкачали воду, рибу віддали зоопарку
У польському Бжеґу почали зносити радянський пам’ятник
Мертвий хапає живого
Останні новини
10:49
Ціни на електроніку можуть зрости на 45-60% - засновник АЛЛО
10:48
Прихована мобілізація в РФ докотилася до Москви і Пітера – розвідка
10:42
Росіяни обстрілюють Енергодар, пошкоджена будівля міськради
10:39
Міністр оборони Литви: Горбачов був злочинцем
10:38
США, Німеччина і Іспанія дає Україні нове ППО. Що відомо про постачання NASAMS, IRIS-T та Aspide
10:37
В ОГТСУ розповіли, скільки газу вже накопичили у сховищах
10:08
Чотири ракети в один дім: у Львові рятують жінку з Донеччини, яка постраждала від обстрілу РФ
10:02
На Херсонщині йдуть бої, окупанти шукають партизан – ОВА
09:58
Кулеба пропонує спецпрограму для солдатів РФ, які не хочуть воювати в Україні
09:37
Росія на три доби зупинила постачання газу по "Північному потоку-1"
Усі новини...