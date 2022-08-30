Помер експрезидент СРСР Михайло Горбачов

Колишній президент СРСР Михайло Горбачов помер 30 серпня на 92-му році життя.

Джерело: ТАСС і РИА Новости із посиланням на ЦКБ

Деталі: У ЦКБ повідомили, що "сьогодні ввечері після тяжкої та тривалої хвороби помер Михайло Сергійович Горбачов".

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Горбачову у березні виповнився 91 рік.

Він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС, а згодом – першим та єдиним в історії президентом Союзу радянських соціалістичних республік (1990-1991).

Колишній глава протоколу експрезидента СРСР Володимир Шевченко заявив, що епоха Горбачова була "епохою надій", а розпад Радянського Союзу став трагедією для нього.

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