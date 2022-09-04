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У ЗСУ розповіли, як знищили російський літак, не випустивши жодної ракети

Валентина РоманенкоНеділя, 4 вересня 2022, 13:20
У ЗСУ розповіли, як знищили російський літак, не випустивши жодної ракети
фото Армія Inform

На рахунку зенітної ракетної батареї "Бук М1" під керівництвом Героя України Ярослава Мельника 28 знищених цілей ворога: 11 бойових літаків різних типів, 2 гвинтокрили, 2 крилаті ракети та 13 БПЛА.

Джерело: Армія Іnform

Деталі: В матеріалі інформагенції Міноборони розповідається про роботу підрозділу від початку війни. Батарея офіцера пів року протистояла ворогу на Харківщині. Іноді зенітники вступали в протиповітряні бої з десятком і більше ворожих літаків.

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Також військовим вдалося знищити російський літак, не випустивши жодної ракети. Коли це сталося – в матеріалі не розголошується.

Пряма мова Мельника: "Також ми збили літак, не випустивши жодної ракети. Виявили ціль. Увімкнули радар підсвічення. У кабіні рашиста в цей час зазвучали звукові повідомлення про опромінення радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль. Напевно, це так приголомшило льотчика, що він відразу катапультувався. Літак розбився...

Це не єдина ситуація, коли результат перевершував наші очікування. Одного разу ми отримали завдання виявити і знищити дві випущені ворогом крилаті ракети. Наша самохідна вогнева установка може працювати одночасно лише по одній цілі. Тож ми усвідомлювали, що знищення навіть однієї крилатої ракети буде великою удачею. Ціль ми виявили, виконали бойовий пуск. Наша зенітна ракета розірвалася так, що уламками пошкодила дві крилаті ракети рашистів".

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Теми: війна
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