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Герой України розповів, як збили 6 "Калібрів" за 3 хвилини

Валентина РоманенкоСереда, 17 серпня 2022, 15:55
Дмитро Шумаков. фото Армія Inform

Зенітний ракетний дивізіон Повітряних сил ЗСУ під командуванням Героя України Дмитра Шумакова вразив уже 30 повітряних цілей ворога.

Джерело: Армія Inform

Деталі: Зазначається, що нещодавно військовий колектив цього підрозділу продемонстрував результативну стрільбу по шести цілях одночасно. За три хвилини бойової роботи шість російських крилатих ракет "Калібр" було відправлено за відомим шляхом, який свого часу вказали російським загарбникам прикордонники.

Пряма мова Шумакова: "Найбільше, напевно, запам’яталася стрільба по шести ракетах одночасно. Так сталося, що ворожі "Калібри" різко змінили напрямок руху, і шість цілей опинилися в зоні ураження нашого дивізіону.

Це було несподівано, але всі включилися, злагоджено та професійно спрацювали. Все відбулося буквально за 2–3 хвилини. Коли усвідомили, що це був масований удар і, дякуючи Богові, вдалося його відбити без жертв та втрат, що все вийшло так, як і мало б бути — ці емоції закарбувалися в пам’яті.

Тоді ворог випустив сім крилатих ракет "Калібр" із різних напрямків, і шість з них ми збили.

Загалом на даний момент наш дивізіон уразив уже 30 повітряних цілей".

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Деталі: За словами Шумкова, нині ЗРВ Повітряних сил мають справу з більш складними високошвидкісними цілями, ворог змінює тактику — змінює висоту польоту ракет, маршрути, активно маневрує.

Водночас українські зенітники теж знаходять його вразливі місця. Крім того велику роль відіграє мотивація, якої бракує російському агресору.

Довідково: 5 серпня 2022 року командиру зенітного ракетного дивізіону підполковнику Дмитру Шумакову за особисту мужність, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

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Теми: війна
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