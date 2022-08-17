Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Герой України розповів, як збили 6 "Калібрів" за 3 хвилини

Валентина РоманенкоСереда, 17 серпня 2022, 15:55
Герой України розповів, як збили 6 Калібрів за 3 хвилини
Дмитро Шумаков. фото Армія Inform

Зенітний ракетний дивізіон Повітряних сил ЗСУ під командуванням Героя України Дмитра Шумакова вразив уже 30 повітряних цілей ворога.

Джерело: Армія Inform

Деталі: Зазначається, що нещодавно військовий колектив цього підрозділу продемонстрував результативну стрільбу по шести цілях одночасно. За три хвилини бойової роботи шість російських крилатих ракет "Калібр" було відправлено за відомим шляхом, який свого часу вказали російським загарбникам прикордонники.

Реклама:

Пряма мова Шумакова: "Найбільше, напевно, запам’яталася стрільба по шести ракетах одночасно. Так сталося, що ворожі "Калібри" різко змінили напрямок руху, і шість цілей опинилися в зоні ураження нашого дивізіону.

Це було несподівано, але всі включилися, злагоджено та професійно спрацювали. Все відбулося буквально за 2–3 хвилини. Коли усвідомили, що це був масований удар і, дякуючи Богові, вдалося його відбити без жертв та втрат, що все вийшло так, як і мало б бути — ці емоції закарбувалися в пам’яті.

Тоді ворог випустив сім крилатих ракет "Калібр" із різних напрямків, і шість з них ми збили.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом на даний момент наш дивізіон уразив уже 30 повітряних цілей".

Деталі: За словами Шумкова, нині ЗРВ Повітряних сил мають справу з більш складними високошвидкісними цілями, ворог змінює тактику — змінює висоту польоту ракет, маршрути, активно маневрує.

Водночас українські зенітники теж знаходять його вразливі місця. Крім того велику роль відіграє мотивація, якої бракує російському агресору.

Довідково: 5 серпня 2022 року командиру зенітного ракетного дивізіону підполковнику Дмитру Шумакову за особисту мужність, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
війна
В ЄС пропонують підготувати більше українських військових до кінця року, ніж планувалось
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: