Вже 3,5 тисячі ракет Росія випустила по Україні – міністр
Щонайменше 3,5 тисячі ракет РФ випустила по Україні з початку повномасштабного військового вторгнення, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
Джерело: Стрілець, якого цитує Центр стратегічних комунікацій
Деталі: Стрілець пояснює, що вибухи ракет супроводжуються викидами в атмосферне повітря, забрудненням ґрунтів та вод, загибеллю флори та фауни.
Зазначається, що близько 200 тисяч квадратних кілометрів території нашої країни потребує розмінування.
Дослівно: "Наслідки російських обстрілів для екології України ми відчуватимемо не одне десятиліття".
Нагадаємо: Протиповітряна оборона України досягла рівня ефективності, коли збивається від 50 до 70% російських ракет.
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