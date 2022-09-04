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Вже 3,5 тисячі ракет Росія випустила по Україні – міністр

Роман ПетренкоНеділя, 4 вересня 2022, 13:34
фото ілюстративне, getty images

Щонайменше 3,5 тисячі ракет РФ випустила по Україні з початку повномасштабного військового вторгнення, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Джерело: Стрілець, якого цитує Центр стратегічних комунікацій

Деталі: Стрілець пояснює, що вибухи ракет супроводжуються викидами в атмосферне повітря, забрудненням ґрунтів та вод, загибеллю флори та фауни.

Зазначається, що близько 200 тисяч квадратних кілометрів території нашої країни потребує розмінування.

Дослівно: "Наслідки російських обстрілів для екології України ми відчуватимемо не одне десятиліття".

Нагадаємо: Протиповітряна оборона України досягла рівня ефективності, коли збивається від 50 до 70% російських ракет.

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Теми: війнаобстрілРосія
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