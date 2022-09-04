Росіяни розмістили військові бази в школах Мелітополя – мер

Російські окупанти у 5 школах в центрі окупованого Мелітополя розмістили свої військові бази.

Джерело: мер міста Іван Федоров в ефірі телемарафону

Пряма мова Федорова: "Такого 1 вересня, як цьогоріч, у Мелітополі не було ніколи.

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Всі школи були оточені військовими, вхід в школи був через металошукачі, батьків до майже не пускали.

Точно не будуть працювати 5 шкіл в Мелітополі, де зараз розташовані військові бази, казарми та склади боєприпасів рашистів в центрі міста".

Деталі: Федоров також зазначив, що у РФ анонсували удари по навчальних закладах "з боку ЗСУ", готують провокації, аби прикрити низьку явку в школах.

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Також він додав, що діти здебільшого не ходять до шкіл, але росіяни тиснуть на батьків, погрожуючи штрафами та позбавленням батьківських прав.

Нагадаємо: Президент Росії Володимир Путін доручив поставити озброєних вояк біля кожної школи на окупованих територіях України.

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