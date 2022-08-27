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Путін поставить озброєних солдатів біля шкіл на окупованих територіях – АП

Роман ПетренкоСубота, 27 серпня 2022, 15:40
Путін поставить озброєних солдатів біля шкіл на окупованих територіях – АП
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО РБК

Президент Росії Володимир Путін доручив поставити озброєних окупантів біля кожної школи на окупованих територіях України.

Джерело: перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко, якого цитує кремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Кирієнко заявив, що Путін доручив забезпечити озброєну охорону у школах "ДНР", "ЛНР" та на окупованих територіях.

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Охорона стоятиме біля освітніх закладів із 1 вересня.

Нагадаємо: Росіяни шантажем змушують батьків на нещодавно окупованих територіях відправляти дітей у захоплені і русифіковані школи.

МЗС України закликає міжнародну організацію ЮНЕСКО втрутитись у ситуацію.

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Теми: ПутінРосіяокупаціявійна
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