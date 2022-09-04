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Кремль знову заговорив про перемовини, хоча "спецоперація йде за планом"

Роман ПетренкоНеділя, 4 вересня 2022, 15:52
ДМИТРО ПЄСКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Росія готова вести переговори з президентом Володимиром Зеленським про те, "як виконуватимуться умови Москви" для припинення війни, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Джерело: Пєсков, якого цитує "Интерфакс"

Деталі: В інтерв'ю для пропагандистської програми "Москва. Кремль. Путін" у Пєскова поцікавилися, про що Росії говорити з Зеленським, який заявляє, що жодних переговорів з Москвою не вестиме.

Пряма мова Пєскова: "Про те, як виконуватимуться наші умови.

Безумовно (умови Росії залишаються колишніми – ред.). Операція йде своїм ходом, всі цілі будуть досягнуті.

Нагадаємо: Раніше Кремль різко скоротив використання терміну "денацифікація", який президент країни-агресора Володимир Путін поряд із "демілітаризацією" згадував як причину початку війни в Україні.

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Теми: Росіявійнапереговори
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