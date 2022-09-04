У Запорізькій області діти навчаються в школі, де живуть окупанти – Генштаб

У школі окупованого села Орлянське Запорізької області діти навчаються на другому поверсі, коли на першому проживають окупанти, а на подвір’ї стоїть військова техніка росіян.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "Став очевидним той факт, чому російські загарбники так вперто намагались розпочати навчальний рік на тимчасово захоплених територіях.

Так, у будівлі школи населеного пункту Орлянське Запорізької області на першому поверсі проживає близько 70 окупантів, в той час коли на другому поверсі навчаються діти, в тому числі першокласники, а у подвір’ї школи розміщена військова техніка противника.

Навчальний процес розпочався з 1 вересня, і подібна ситуація у більшості шкіл та дитячих садочках області. Ворог цинічно використовує наших дітей для прикриття".

Деталі: У Генштабі зазначили, що, попри намагання окупантів та їх поплічників, значна частина навчальних закладів так і не розпочала роботу в очному форматі.

"Не спрацювали і організовані колаборантами пропагандистські заходи з нагоди Дня знань за участі російських посадовців", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало: Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти розмістили свої військові бази у 5 школах в центрі міста, ці школи працювати не будуть.

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