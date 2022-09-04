Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Запорізькій області діти навчаються в школі, де живуть окупанти – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 4 вересня 2022, 19:28
У Запорізькій області діти навчаються в школі, де живуть окупанти – Генштаб
Орлянське Запорізької області, карта deepstate

У школі окупованого села Орлянське Запорізької області діти навчаються на другому поверсі, коли на першому проживають окупанти, а на подвір’ї стоїть військова техніка росіян.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "Став очевидним той факт, чому російські загарбники так вперто намагались розпочати навчальний рік на тимчасово захоплених територіях.

Реклама:

Так, у будівлі школи населеного пункту Орлянське Запорізької області на першому поверсі проживає близько 70 окупантів, в той час коли на другому поверсі навчаються діти, в тому числі першокласники, а у подвір’ї школи розміщена військова техніка противника.

Навчальний процес розпочався з 1 вересня, і подібна ситуація у більшості шкіл та дитячих садочках області. Ворог цинічно використовує наших дітей для прикриття".

Деталі: У Генштабі зазначили, що, попри намагання окупантів та їх поплічників, значна частина навчальних закладів так і не розпочала роботу в очному форматі.

ВІДЕО ДНЯ

"Не спрацювали і організовані колаборантами пропагандистські заходи з нагоди Дня знань за участі російських посадовців", - йдеться в повідомленні.

Що передувало: Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти розмістили свої військові бази у 5 школах в центрі міста, ці школи працювати не будуть.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Теми: Запорізька областьокупаціядітиосвіта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Запорізька область
"Владу" окупантів з Токмака перевозять в інше місто – Федоров
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Останні новини
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
Усі новини...
Реклама: