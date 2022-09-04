ЗСУ звільнили Високопілля на Херсонщині – ОП

Українські військові звільнили смт Високопілля на Херсонщині.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Facebook, голова ОП Андрій Єрмак у Twitter, телеграм-канали

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Деталі: Тимошенко опублікував фото встановлення українського прапора на даху будівлі.

Він додав підпис: "Високопілля. Херсонська область. Україна. Сьогодні".

Раніше те ж фото публікував керівник ОП Андрій Єрмак, але без підпису.

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Перед цим низка українських і російських телеграм-каналів повідомляли про звільнення Високопілля, однак офіційної інформації про це не було. Зокрема, колишній ватажок терористичної організації "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) назвав звільнення українськими силами Високопілля "чутливою тактичною невдачею" для росіян.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ не повідомлялося про звільнення Високопілля.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у неділю провів третє за тиждень засідання ставки верховного головнокомандувача. "Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву", - сказав він за підсумками засідання.

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