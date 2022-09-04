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Зеленський знову зібрав ставку: Українські прапори повертаються

Катерина ТищенкоНеділя, 4 вересня 2022, 18:52
Зеленський знову зібрав ставку: Українські прапори повертаються
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський у неділю провів третє за тиждень засідання ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: сайт президента

Пряма мова Зеленського за результатами засідання: "Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв’язок з тими, хто на фронті.

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Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце".

Деталі: У зустрічі взяли участь: секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, заступник керівника ОП Роман Машовець.

У режимі відеозв'язку до засідання ставки приєдналися: начальник ГУР Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук та командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов.

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Зазначається, що головнокомандувач і командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки доповіли про ситуацію на передовій.

Що передувало: Раніше Зеленський повідомляв, що збирав засідання ставки верховного головнокомандувача 31 серпня і 2 вересня

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Теми: Зеленськийдеокупація
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