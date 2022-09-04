Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський знову зібрав ставку: Українські прапори повертаються

Катерина ТищенкоНеділя, 4 вересня 2022, 18:52
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський у неділю провів третє за тиждень засідання ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: сайт президента

Пряма мова Зеленського за результатами засідання: "Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв’язок з тими, хто на фронті.

Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце".

Деталі: У зустрічі взяли участь: секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, заступник керівника ОП Роман Машовець.

У режимі відеозв'язку до засідання ставки приєдналися: начальник ГУР Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук та командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов.

Зазначається, що головнокомандувач і командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки доповіли про ситуацію на передовій.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше Зеленський повідомляв, що збирав засідання ставки верховного головнокомандувача 31 серпня і 2 вересня

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Зеленськийдеокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Євросоюз синхронно зі США змінює посла в Росії

Контрнаступ ЗСУ помітно розвивається на півдні та сході – ISW

ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і понтонну переправу – командування "Південь"

Затримано двох осіб, причетних до вибуху в Чернігові – президент

ЗСУ звільнили два населених пункти на півдні і один на Донеччині – Зеленський

фотоЧоловік у Львові кинув гранати в поліцейських і їхнє авто, йому світить довічне

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

ЗСУ вдарили по об'єкту Сальдо в Херсоні, вибухає БК – мер Олешок
Окупанти почали видавати повістки в Мелітополі – центр при РНБО
У неділю РФ завдала по Україні 14 ракетних і понад 15 авіаударів – зведення Генштабу
Росіяни обстріляли два райони Харкова, є поранені
Останні новини
10:01
У Фінляндії енергокомпаніям підготували "кризовий пакет" на 10 мільярдів євро
09:51
Провину за постріл дитини з гранатомета в Чернігові покладають на двох військових
09:36
Адронному колайдеру загрожує зупинка через енергетичну кризу в Європі
09:31
ОВА: росіяни намагалися прорвати оборону на Луганщині, вночі обстріляний Миколаїв
09:30
Україні дозволили дещо збільшити експорт електроенергії в ЄС
09:23
Росіяни не раз провалювали строки захоплення всієї Донецької області – розвідка Британії
09:20
Як починалася війна. Кабінет Зеленського, дзвінок Джонсону, попередження Буданова
09:12
фотоПідкинув астрономам нову загадку: телескоп Вебба сфотографував дивні кільця навколо далекої зірки
09:09
Британія суттєво розширює програму навчання українських військових
09:00
Болгарія підвищить вартість віз для росіян
Усі новини...