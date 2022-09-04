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ЗСУ звільнили два населених пункти на півдні і один на Донеччині – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 4 вересня 2022, 22:24
ЗСУ звільнили два населених пункти на півдні і один на Донеччині – Зеленський
ПРЕЗИДЕНТ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО З FACEBOOK

Президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення двох населених пунктів на півдні України і одного – на Донеччині.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечували результат на Донеччині. Звільнено населений пункт.

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54-та бригада на напрямку Лисичанськ-Сіверськ також зробили хороші кроки, просунулись вперед, зайняли певні висоти.

Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон. Завдяки його героїчним діям звільнено два населених пункти на півдні нашої держави".

Що передувало: Раніше в неділю стало відомо, що українські військові звільнили смт Високопілля на Херсонщині.

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Теми: деокупаціявійнаЗеленськийЗбройні сили
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