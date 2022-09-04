У Кремлі прокоментували намір Кадирова піти у відставку

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що повідомлення глави Чечні Рамзана Кадирова про можливу відставку поки "не матеріалізувалися".

Джерело: Пєсков, якого цитує ТАСС

Пряма мова: "Дійсно, ми бачили ці повідомлення, але, скажімо так, поки, якщо я правильно розумію, ці повідомлення ніяк не матеріалізувалися...

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Поки що ми виходимо з того, що він продовжує керівництво Чеченською Республікою".

Що передувало: 3 вересня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що вже "засидівся" на посаді голови Чечні і заслужив на "безстрокову відпустку і довгу відпустку".