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Шмигаль обговорив із Шольцем шляхи поставок Україні танків Leopard 2

Ольга Глущенко Понеділок, 5 вересня 2022, 01:24
Шмигаль обговорив із Шольцем шляхи поставок Україні танків Leopard 2
фото: twitter Шмигаля

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцем шляхи постачання Україні бойових танків Leopard 2.

Джерело: Шмигаль, цитує Громадське радіо

Пряма мова: "Ми говорили на цю тему. Ми навіть запропонували, як Німеччина може постачати Україні ці танки".

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Деталі: Подробиць розмови Шмигаль не розголосив.

Проте обговорення питання щодо танків та інших військових систем для України назвав конструктивним.

Довідково: Танк Leopard 2 – один з найвідоміших та найпопулярніших танків другої половини XX ст. Він здатен ести ефективний вогонь на дальності до 5 км під час руху бездоріжжям.

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Швидкість машини становить до 68 км/год. Наприклад, версії танка Leopard 2A4 для повного розвороту на одному місці необхідно всього 10 секунд.

Що передувало: Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в Берлін поговорив про поставки зброї Україні з президентом Німеччини.

Теми: НімеччинаШольцзброя
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