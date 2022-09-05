Шмигаль обговорив із Шольцем шляхи поставок Україні танків Leopard 2
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцем шляхи постачання Україні бойових танків Leopard 2.
Джерело: Шмигаль, цитує Громадське радіо
Пряма мова: "Ми говорили на цю тему. Ми навіть запропонували, як Німеччина може постачати Україні ці танки".
Деталі: Подробиць розмови Шмигаль не розголосив.
Проте обговорення питання щодо танків та інших військових систем для України назвав конструктивним.
Довідково: Танк Leopard 2 – один з найвідоміших та найпопулярніших танків другої половини XX ст. Він здатен ести ефективний вогонь на дальності до 5 км під час руху бездоріжжям.
Швидкість машини становить до 68 км/год. Наприклад, версії танка Leopard 2A4 для повного розвороту на одному місці необхідно всього 10 секунд.
Що передувало: Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в Берлін поговорив про поставки зброї Україні з президентом Німеччини.