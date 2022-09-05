Генерал США заговорив про "деімперіалізацію" Росії

Колишній командувач армії США у Європі, генерал Бен Ходжес вважає, що не варто виключати можливість "деімперіалізації" Росії.

Джерело: Ходжес у Twitter

Пряма мова: "Я думаю, що військові США в цьому конфлікті повинні включати "деімперіалізацію" Росії.

Мені здається, що ми бачимо початок кінця Російської Федерації у нинішньому вигляді. До цього треба бути готовим... ми не були готові до розпаду СРСР".

Нагадаємо: Ходжес вважав, що у разі, якщо Владімір Путін не змириться з поразкою його армії у війні, то у нього буде гірша переговорна позиція, і Україна зможе вимагати звільнення Криму та Донбасу.