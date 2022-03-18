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Генерал США прогнозує, що через 10 днів Путін не зможе наступати

П'ятниця, 18 березня 2022, 23:02

Колишній командувач армії США у Європі Бен Ходжес вважає, що у разі, якщо Владімір Путін не змириться з поразкою його армії у війні, то у нього буде гірша переговорна позиція і Україна зможе вимагати звільнення Криму та Донбасу.

Про це Ходжес сказав у інтерв’ю Deutsche Welle, яке опубліковане на YouTube-каналі "Європейської правди".

Ходжес переконаний, що Путін не втілить свої погрози про розширення кордонів війни та застосування ядерної зброї. 

"Я не вірю, що Кремль використає ядерну зброю. По-перше, Путін не зможе зробити це сам. Я не вірю, що люди, які його оточують, насправді зацікавлені в ядерній загрозі", - заявив він.

Водоночас, Ходжес переконаний, що за 10-12 днів у РФ завершаться ресурси для ведення наступальних дій. За його словами, тоді Владімір Путін намагатиметься "заморозити" ситуацію на місцях.

"Якщо я маю рацію, протягом 10-12 днів російські війська досягнуть піку. Вони більше не зможуть продовжувати атаку. Вони очевидно захочуть заморозити те, що вони завоювали. Саме цей момент ми маємо використати. У нас буде краща переговорна позиція, і ми повинні вимагати, щоб вони повернулися не тільки до періоду до 24 лютого, а й до того, що говорив президент Байден: що український суверенітет є пріоритетом для США, що росіяни повинні залишити Крим, повинні залишити Донбас", - заявив Бен Ходжес.

Він також розкритикував Захід за надмірну обережність у діях і недостатню військову підтримку України, оскільки, за його словами, Кремль не має наміру втягувати НАТО у війну.

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"Ми занадто багато говоримо про те, що ми не можемо і чого не будемо робити - і недостатньо про те, що ми можемо зробити.

Згадайте різанину у Сребриниці. Європейські війська під мандатом ООН стояли за межами міста, а війська сербів убили вісім тисяч боснійських чоловіків і хлопчиків. Я не хочу, щоб ми знову стали частиною чогось подібного", - сказав він.

Теми: СШАПутінвійна
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