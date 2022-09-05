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На Херсонщині окупанти змушують освітян працювати за російською програмою – облрада

Ольга Глущенко Понеділок, 5 вересня 2022, 05:18
На Херсонщині окупанти змушують освітян працювати за російською програмою – облрада
Фото Juraj Varga з сайту Pixabay

У Херсонській області окупаційна влада тисне на освітян, які відмовилися працювати за російською програмою.

Джерело: перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram

Пряма мова: "Окупаційна влада тисне на освітян, які відмовилися працювати за російською програмою. Таким чином вони намагаються схилити їх до співпраці та компенсувати нестачу кадрів".

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Деталі: Крім того, за словами Соболевського, є повідомлення про погрози родичам керівників навчальних закладів, які виїхали та організували навчання у форматі онлайн із території, підконтрольної Україні.

Нагадаємо: Російські загарбники погрожують конфіскувати майно батьків, які не віддають своїх дітей на навчання до російських шкіл на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Теми: Херсонська областьокупаціяосвіта
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