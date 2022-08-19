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Херсонщина: окупанти погрожують батькам, які не хочуть пускати дітей в захоплені росіянами школи

Ірина БалачукП'ятниця, 19 серпня 2022, 15:34
Фото Juraj Varga з сайту Pixabay

Російські загарбники погрожують конфіскувати майно батьків, які не віддають своїх дітей на навчання до російських шкіл на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Джерело: сайт Центру національного спротиву

Дослівно Центр національного спротиву: "Росіяни з вересня планують почати навчальний рік за російською програмою, тобто по факту це будуть пропагандистські осередки для русифікації українських дітей. Проте батьки не поспішають віддавати дітей в ці "навчальні заклади".

Тепер окупанти погрожують виселити родини, які не погоджуються на навчання своїх дітей в російських школах".

Деталі: Зазначається, що майно таких сімей окупанти обіцяють конфіскувати.

Також загарбники вже попередили, що батьків, які не подадуть заяви на навчання своїх дітей до "шкіл",  оштрафують на 148 тисяч рублів (понад 90 тисяч гривень – ред.)

Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ негайно евакуюватись на період операції зі звільнення території.  

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Теми: ХерсонХерсонська областьокупаціяосвіта
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