Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Херсонщина: окупанти погрожують батькам, які не хочуть пускати дітей в захоплені росіянами школи

Ірина БалачукП'ятниця, 19 серпня 2022, 15:34
Херсонщина: окупанти погрожують батькам, які не хочуть пускати дітей в захоплені росіянами школи
Фото Juraj Varga з сайту Pixabay

Російські загарбники погрожують конфіскувати майно батьків, які не віддають своїх дітей на навчання до російських шкіл на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Джерело: сайт Центру національного спротиву

Дослівно Центр національного спротиву: "Росіяни з вересня планують почати навчальний рік за російською програмою, тобто по факту це будуть пропагандистські осередки для русифікації українських дітей. Проте батьки не поспішають віддавати дітей в ці "навчальні заклади".

Реклама:

Тепер окупанти погрожують виселити родини, які не погоджуються на навчання своїх дітей в російських школах".

Деталі: Зазначається, що майно таких сімей окупанти обіцяють конфіскувати.

Також загарбники вже попередили, що батьків, які не подадуть заяви на навчання своїх дітей до "шкіл",  оштрафують на 148 тисяч рублів (понад 90 тисяч гривень – ред.)

ВІДЕО ДНЯ

Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ негайно евакуюватись на період операції зі звільнення території.  

Теми: ХерсонХерсонська областьокупаціяосвіта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: