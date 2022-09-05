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Росіяни не раз провалювали строки захоплення всієї Донецької області – розвідка Британії

"Європейська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 09:23
Росіяни не раз провалювали строки захоплення всієї Донецької області – розвідка Британії
Ситуація на фронті станом на 2 вересня, Twitter Ministry of Defence

Політичною метою операції на Донбасі майже напевно залишається захоплення всієї Донецької області, що дозволить Кремлю оголосити про "звільнення" Донбасу. 

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського міноборони у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що незважаючи на ефект стримування недавніх українських наступальних дій, основними зусиллями Росії в Україні майже напевно залишається наступальна операція на Донбасі.

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Основні напрямки наступу РФ на Донбасі залишаються район Авдіївки під Донецьком та за 60 км на північ біля Бахмута.

Хоча Росія досягла найбільшого успіху на цій ділянці, її сили досі просуваються лише приблизно на 1 км на тиждень у напрямку Бахмута.

"Політичною метою операції на Донбасі майже напевно залишається захоплення всієї Донецької області, що дозволить Кремлю оголосити про "звільнення" Донбасу. Російські сили, швидше за все, неодноразово порушували терміни задля досягнення цієї мети", - йдеться в огляді.

ВІДЕО ДНЯ

Українська влада заявила, що російським силам тепер наказано завершити цю місію до 15 вересня 2022 року.

Як повідомила британська спецслужба напередодні, російські військові продовжують страждати від проблем із моральним духом та дисципліною в Україні та крім бойової втоми та високих втрат однією з головних проблем російських солдатів залишаються проблеми з їхньою оплатою.

Раніше у Британії повідомили, що російські військово-стратегічні навчання не змогли забезпечити здатність армії РФ проводити широкомасштабні, складні операції - судячи з того, як розвиваються події в російсько-українській війні.

Теми: Донецька областьДонбасвійнарозвідка
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