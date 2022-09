Росіяни не раз провалювали строки захоплення всієї Донецької області – розвідка Британії

Політичною метою операції на Донбасі майже напевно залишається захоплення всієї Донецької області, що дозволить Кремлю оголосити про "звільнення" Донбасу.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського міноборони у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що незважаючи на ефект стримування недавніх українських наступальних дій, основними зусиллями Росії в Україні майже напевно залишається наступальна операція на Донбасі.

Основні напрямки наступу РФ на Донбасі залишаються район Авдіївки під Донецьком та за 60 км на північ біля Бахмута.

Хоча Росія досягла найбільшого успіху на цій ділянці, її сили досі просуваються лише приблизно на 1 км на тиждень у напрямку Бахмута.

"Політичною метою операції на Донбасі майже напевно залишається захоплення всієї Донецької області, що дозволить Кремлю оголосити про "звільнення" Донбасу. Російські сили, швидше за все, неодноразово порушували терміни задля досягнення цієї мети", - йдеться в огляді.

Українська влада заявила, що російським силам тепер наказано завершити цю місію до 15 вересня 2022 року.

