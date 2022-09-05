Артилеристи показали, як знищили російську гармату "Гіацинт"
Понеділок, 5 вересня 2022, 10:25
Артилеристи 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола знищили російську гармату "Гіацинт" .
Джерело: Генштаб
Дослівно: "Знешкоджена ворожа гармата 2А36 "Гіацинт-Б" та вантажівка з БК.
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Воїни ведуть уміло боротьбу із російськими загарбниками та продовжують знищувати бойову техніку окупантів-терористів!".
Довідково: 2А36 "Гіацинт-Б" — радянська причіпна гармата калібру 152 мм з підвищеною дальністю стрільби – до 40 км.
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