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Повітряники пояснюють, що іранські безпілотники в РФ – не такі страшні, як їх малюють

Валентина РоманенкоПонеділок, 5 вересня 2022, 11:25
Юрій Ігнат

Повітряні сили України мають великий бойовий досвід збиття дронів і ударні безпілотники, які Іран передав Росії, спіткає та сама доля що й решту БПЛА, які застосовує ворог.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Еспресо"

Пряма мова: "Це ударні БПЛА, які несуть доволі багато озброєння: корисне навантаження на цей безпілотник - фактично втричі більше, ніж у нашого "Байрактара" (за заявками виробника). Втім робити попередні висновки, поки не побачимо його в дії, я б не хотів.

Як то кажуть: треба пробувати. Це звичайна ціль, яку будуть збивати наші зенітні ракетні війська. Як це роблять зараз з "Орланами", з "Форпостами" російськими. Єдине, що потрібно робити поправку на те, що це – сучасний ударний дрон. Але ми не знаємо якість його виробництва, тому що Іран його складав не зовсім чесно з контрабандних частин, бо країна під санкціями.

Нам говорять, що в Росії їх буде сотні, але є сумніви, що там така велика кількість. Плюс – керування цим дроном це штука непроста. Екіпажам (не менше двох осіб -ред) треба пройти льотну практику, бойове злагодження, навчитись завдавати ударів по наземних цілях.

Будемо сподіватися, що він не надто добре зроблений, а наші зенітники будуть збивати їх як і решту БПЛА ворога".

Що передувало: Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр 30 серпня підтвердила поширювану до того у ЗМІ інформацію, що, за даними США, Росія отримала від Ірану бойові безпілотні літальні апарати.

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Теми: війна
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