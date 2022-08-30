США офіційно підтвердили, що Іран передав Росії безпілотники

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр у вівторок підтвердила поширювану до того у ЗМІ інформацію, що, за даними США, Росія отримала від Ірану бойові безпілотні літальні апарати.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Жан-П’єр заявила на брифінгу у вівторок.

"За нашими даними, Росія отримала від Ірану безпілотники серії Mohajer-6 та Shahed протягом кількох днів у серпні. На російські транспортні літаки завантажили обладнання БПЛА на аеродромі в Ірані, потім вони вилетіли з Ірану до Росії. Це ми бачимо, такі наші оцінки", – сказала вона.

Представниця Білого дому не встигла прокоментувати, чи готується Росія застосувати іранські безпілотники в Україні, про що раніше повідомляли ЗМІ.

Цитовані у медіа представники розвідки США вважають, однак, що під час випробувань багато безпілотників, які Росія закупила в Ірану, вже зазнали численних несправностей, тому незрозуміло, наскільки вони змінять правила гри для росіян після розгортання.

Водночас перший заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель на брифінгу у вівторок офіційно підтвердив, що, за даними Вашингтона, Росія має намір використовувати отримані від Ірану дрони на полі бою в Україні".

"Російські військові страждають від великої нестачі поставок в Україні частково через санкції та експортний контроль, що змушує Росію покладатися на ненадійні країни, такі як Іран, щодо поставок та обладнання. Ми продовжуватимемо рішуче впроваджувати всі санкції США щодо торгівлі зброєю Росією та Іраном і будемо підтримувати наших партнерів у всьому регіоні на тлі іранської загрози", – наголосив він.

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Нагадаємо, минулого місяця Білий дім вперше публічно попередив, що Іран планує поставити Москві сотні озброєних безпілотників. А у серпні стверджувалося, що російські офіційні особи двічі відвідували Іран, щоб організувати їхній трансфер.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан заперечував, що Тегеран збирається продати Москві сотні безпілотників для війни в Україні.

Минулого тижня стало відомо, що Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – попри заклики Вашингтона до Тегерана не робити цього.