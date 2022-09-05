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У Києві знову задимлений ранок через пожежі на торфовищах

"Українська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 10:43
У Києві знову задимлений ранок через пожежі на торфовищах
Смог у Києві 5 вересня, фото КМДА

У Києві зранку 5 вересня знову спостерігається задимлення повітря у зв’язку із пожежами на торф'яному родовищі. 

Джерело: Київська міська державна адміністрація в Telegram та управління ДСНС у Київській області у Facebook 

Деталі: Рятувальники повідомляють, що станом на 08:00 триває ліквідація пожеж поблизу селищ Соснівка Вишгородського району та Перше Травня Броварського району.

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У КМДА рекомендують киянам та мешканцям області закрити вікна, пити більше води, користуватися очищувачами повітря та не виходити на вулицю, якщо є можливість. У ДСНС просять повідомляти за номером 101 про виявлення нових осередків загорання торфовищ.

Дослівно рятувальники: "Пам’ятайте, хоч і ліквідація пожеж торф’яників – це тривалий процес, проте маленький осередок пожежі на торфовищі ліквідувати легше. Не намагайтеся ліквідувати ці пожежі самостійно – це дуже небезпечно". 

 
 

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Теми: КиївпожежаКиївська область
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